Billie Eilish stringe tra le mani la prima borsa vegana firmata Gucci

Gucci: la nuova era sostenibile



Non è mai troppo tardi per mettersi sulla strada giusta che, nel mondo della moda che conta, oggi, coincide con quella più verde.

Sebbene i prodotti di lusso siano per concetto più sostenibili di tutti gli altri (difficilmente si buttano via o si deteriorano come quelli di fast fashion e, a differenza di questi, hanno molte vite e continuano ad essere venduti e acquistati nei circuiti di second hand), non vuol dire che non ci si può impegnare di più a cominciare dal momento in cui vengono realizzati in atelier o in laboratorio.

Con la scelta di Billie Elish come testimonial della nuova Horsebit 1955, una delle prime borse firmate dal nuovo direttore creativo di Gucci Sabato De Sarno, il brand di Kering ha praticamente dato una direzione alla nuova era.

Da mesi, praticamente da quando era stato annunciato il nome del successore di Alessandro Michele, il mondo della moda ha iniziato ad interrogarsi sul futuro della casa di moda italiana. Con la svolta sostenibile, il cui primo passo è proprio la Horsebit vegan, è chiaro che le risposte non possono limitarsi solo alla visione creativa e all'estetica. Quando si inizia a considerare l'aspetto sostenibile della produzione, tutto viene messo in discussione. In quest'ottica, non ci interessano solo le mosse di Gucci ma anche quelle dei brand dello stesso livello invitati, anche se in maniera non esplicita, a mettere in campo le proprie strategie ecologiche.