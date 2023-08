Moda, la nuova campagna Gucci Alta Gioielleria con Daria Werbowy

Sabato De Sarno, il nuovo direttore creativo del brand del lusso italiano, ha condiviso a sorpresa uno scatto con protagonista l'iconica top model. La campagna rivela le idee del designer per la nuova era Gucci

Dopo le mosse di riassetto aziendale e a poco più di un mese dall'atteso debutto con la prima collezione per Gucci durante la settimana della moda di Milano di settembre, Sabato De Sarno ha fatto la sua prima mossa ufficiale da quando è direttore creativo del brand pubblicando a sorpresa la prima immagine della nuova campagna pubblicitaria di Gucci Alta Gioielleria.

La foto, apparsa nel bel mezzo di un fine settimana d'agosto - esclusivamente sul profilo Instagram personale dello stilista - è uno scatto d'autore realizzato da David Sims ed ha come protagonista Daria Werbowy, icona del fashion system dei Duemila che nella moda che conta non si vedeva da un po'.

Ecco cosa rivela la suggestiva immagine del nuovo corso del marchio italiano.

Il ritorno di Daria Werbowy Il popolo della moda ha accolto con gioia il ritorno di Daria Werbowy che con la sua presenza ha reso ancora più intrigante la prima foto della campagna pubblicitaria della nuova stagione di Gucci High Jewelry.

La supermodella di origine polacca naturalizzata statunitense era scomparsa dal circuito della moda che l'aveva eletta a musa (da Loewe a Lancôme, passando per Céline di Phoebe Philo con cui strinse un connubio perfetto) nel 2016. Oggi la trentanovenne, che non aveva mai avuto un vero motivo per ritirarsi tranne la stanchezza per un lavoro che ha iniziato a svolgere fin da quando era poco più che una bambina, è riapparsa più in forma che mai a sostegno delle idee di De Sarno che aveva conosciuto nel lontano 2003. Lo stilista napoletano fa riferimento proprio a quel primo incontro per presentare la sua prima campagna firmata per Gucci che, a ben guardare, dice parecchio del suo approccio al marchio. De Sarno conosce la storia di Gucci, specie quella recente, e sembra ben determinato a riportare il brand alla coolness della stagione d'oro segnata da Tom Ford. leggi anche Jessica Chastain protagonista della nuova campagna Gucci

Gucci by De Sarno: una nuova era

Sabato De Sarno, Daria Werbowy (già modella di Gucci in una campagna del 2004 scattata da testino) e il fotografo di moda David Sims (che aveva già fotografato la modella in passato) hanno usato la piscina dello Chateau Marmont, uno dei rifugi amati da Alessandro Michele (stilista di Gucci fino al 2022) per promuovere un pezzo d'alta gioielleria che quasi scompare nell'intera scena che è ricca di spunti.

Lo styling di Alastair McKimm è essenziale e punta l'attenzione sul viso naturalmente seducente di Werbowy che indossa un maxi orecchino dorato e un mini costume che ricorda nei dettagli oro gli slip per cui è passato alla storia Tom Ford quando era la mente e il braccio di Gucci.

Nell'immagine c'è l'eco delle campagne di Ford scattate tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del Duemila ma la sensualità di quelle immagini è completamente rivista in senso contemporaneo, più rarefatta e meno spinta. De Sarno farà con Gucci quello che Piccioli, suo mentore da Maison Valentino, ha fatto col marchio di Garavani? Qualche prima risposta a settembre, con primo fashion show durante la Milano Fashion Week che è già uno degli eventi più attesi della stagione. leggi anche Tom Ford dice addio alle sfilate, online l'ultima collezione donna

