The Beatles - A Four Film, le prime foto dei protagonisti del biopic

Il cast della serie di quattro film di Sam Mendes, che racconterà la storia dei Fab Four dal punto di vista di ogni membro, include Paul Mescal nei panni di Paul McCartney, Barry Keoghan nei panni di Ringo Starr, Joseph Quinn nei panni di George Harrison e Harris Dickinson nei panni di John Lennon. Usciranno tutti nei cinema nell'aprile 2028
Le prime immagini della serie di quattro biopic The Beatles – A Four-Film Cinematic Event di Sam Mendes, che racconta la storia dei Fab Four dal punto di vista di ogni membro, sono apparse prima sulle cartoline distribuite al Liverpool Institute of Performing Arts, un’istituzione co-fondata da Paul McCartney, e poi online. Secondo la sinossi ufficiale dei film, che usciranno tutti nei cinema nell’aprile 2028, “ogni uomo ha la sua storia, ma insieme sono leggendari”. Il cast include Paul Mescal nei panni di Paul McCartney, Barry Keoghan nei panni di Ringo Starr, Joseph Quinn nei panni di George Harrison e Harris Dickinson nei panni di John Lennon. Gli altri interpreti includono Mia McKenna-Bruce nel ruolo di Maureen (Cox) Starkey, Saoirse Ronan nel ruolo di Linda (Eastman) McCartney, Anna Sawai nel ruolo di Yoko Ono, Aimee Lou Wood nel ruolo di Pattie Boyd e ancora David Morrissey, Leanne Best, James Norton, Harry Lloyd, Bobby Schofield, Daniel Hoffmann-Gill, Arthur Darvill e Adam Pally. Jez Butterworth, Peter Straughan e Jack Thorne hanno scritto la sceneggiatura. È la prima volta che i Beatles autorizzano l’uso delle loro storie e della loro musica in un lungometraggio narrativo, che ha infatti ottenuto la concessione dei diritti musicali dell’ampio catalogo di brani di successo come Strawberry Fields, Let It Be e Yellow Submarine.
LA PIÙ GRANDE BAND DELLA STORIA
Nell’aprile 2025 il regista Sam Mendes aveva annunciato al CinemaCon la notizia della realizzazione del biopic The Beatles – A Four-Film Cinematic Event. Il cineasta, già dietro la macchina da presa di film come American Beauty e Skyfall, sognava da anni di portare sul grande schermo i Fab Four, ma non voleva realizzare una miniserie e allo stesso tempo temeva che “la storia fosse troppo vasta per essere raccontata in un singolo film”. Aveva quindi deciso di raccontare la storia della “più grande band della storia” dal punto di vista di ognuno dei suoi membri, con l’intenzione di catturare il loro viaggio da Liverpool al centro della cultura globale. “È un’opportunità per comprenderli più a fondo”, aveva spiegato Mendes, che aveva poi definito il progetto “la prima esperienza cinematografica da guardare tutta d’un fiato”. Aveva concluso: “Abbiamo bisogno di grandi eventi cinematografici per far uscire la gente di casa”.
DAGLI ESORDI ALLA BEATLEMANIA
Fondato nel 1960 a Liverpool, nel Regno Unito, il gruppo musicale Beatles era composto da John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Diventati presto un fenomeno di massa, gli artisti hanno segnato un’epoca nella musica, nel costume, nella moda e nella pop art. Ancora oggi, a distanza di decenni dal loro scioglimento ufficiale, e dopo la morte di due dei quattro componenti della band, vantano un enorme seguito. A livello mondiale hanno venduto oltre un miliardo di copie tra album, singoli e musicassette, e la rivista Rolling Stone li ha inseriti nella lista dei 100 Migliori artisti musicali di tutti i tempi. I Beatles hanno poi dato vita alla Beatlemania, un vero e proprio fenomeno sociologico e di antropologia culturale di adorazione incondizionata per il gruppo, che si manifestava sia nell’euforia dei fan (urla, pianti e svenimenti compresi), sia nel consumo di oggetti dedicati alla band.
©Getty
