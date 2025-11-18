The Beatles: Anthology, il trailer della docuserie

La serie originale, uscita in USA e UK nel 1995, è stata restaurata e ampliata. I primi tre episodi debutteranno in streaming il 26 novembre

Disney+ ha pubblicato il trailer (lungo ben due minuti e mezzo) della docuserie The Beatles: Anthology.

Cosa aspettarsi da The Beatles: Anthology

The Beatles: Anthology racconta la formazione, la fama e la frenesia dei Fab Four. Trasmessa originariamente nel 1995 negli Stati Uniti e nel Regno Unito, la docuserie debutterà in streaming su Disney+ a partire dal 26 novembre (ma sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick): i primi tre episodi usciranno proprio il 26, seguiti dalle parti 4-5-6 il 27 novembre e dagli episodi 7-8-9 il 28.

La serie è stata restaurata e ampliata: agli otto episodi originali è stato aggiunto un nono episodio con "filmati inediti di Paul, George e Ringo mentre creano la serie originale Anthology negli anni '90". Il nuovo mixaggio audio è stato supervisionato dal team di produzione di Apple Corps, in collaborazione con la troupe del Park Road Post del regista Peter Jackson.

Il trailer

Il trailer si apre con la voce di John Lennon che descrive le origini del gruppo. "Ho incontrato Paul e gli ho chiesto: 'Vuoi unirti alla mia band?'... Poi si è unito George. Poi si è unito Ringo". Quello che segue è un tour vorticoso attraverso i primi anni della band, con Ringo che spiega: "L'abbiamo sentito raccontare da tutti, ora puoi sentirlo da noi".

La clip porta lo spettatore attraverso momenti salienti della carriera dei Beatles, a cominciare dalla leggendaria apparizione all'Ed Sullivan Stadium nel febbraio 1964, fino al concerto allo Shea Stadium di New York nel 1965, seguito da un secondo show di cui Starr si era del tutto scordato: "Pensavo che avessimo suonato lì solo una volta. Com'è stato?", si chiede.

Il nono episodio vede McCartney, Starr e Harrison riunirsi nel 1995 per lavorare alla prima "nuova" canzone dei Beatles dopo lo scioglimento del gruppo nell'aprile del 1970, Free as a Bird. "Niente potrà mai spezzare l'amore che proviamo l'uno per l'altro": queste le parole prounciate in chiusura da Lennon, assassinato da un fan impazzito fuori dal suo condominio di New York l'8 dicembre 1980. "I Beatles esistono anche senza di noi", aggiunge Harrison, morto di cancro nel 2001 all'età di 58 anni.