ultimo, il successo al cinema

Martedì 22 settembre ULTIMO - TUTTO. LIVE A TOR VERGATA ha fatto il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche italiane portando lo storico concerto sul grande schermo. Come annunciato dal profilo Instagram dell’etichetta Ultimo Records, il film ha registrato il miglior debutto di sempre per un concerto al cinema. Stando a quanto riportato da Coming Soon, la pellicola ha incassato 857.531 euro.

Il documentario ha mantenuto la prima posizione del box office italiano anche nella seconda giornata di mercoledì 23 settembre. Secondo quanto ripreso da Rai News, superati 1.200.000 euro in due giorni per un totale di oltre 80.000 spettatori. Venerdì 18 settembre Ultimo (FOTO) ha pubblicato il suo nuovo singolo Tutto raccontando sul profilo Instagram: “Questa canzone mi fa male e bene allo stesso momento. L’ho finita di scrivere all’alba tornato dal grande concerto di quest’estate”. Il brano ha superato 900.000 streaming su Spotify in meno di una settimana.