Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata, incassati oltre 800.000 euro in un giornoCinema
Nel 2027 il cantautore romano tornerà in concerto con una lunga tournée negli stadi italiani. Partenza fissata il 10 giugno a Lignano Sabbiadoro
Nuovo record per il cantautore romano. Il documentario ULTIMO - TUTTO. LIVE A TOR VERGATA ha segnato il miglior esordio di sempre per un concerto sul grande schermo. Incassati più di 800.000 euro nella prima giornata di programmazione nelle sale italiane.
ultimo, il successo al cinema
Martedì 22 settembre ULTIMO - TUTTO. LIVE A TOR VERGATA ha fatto il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche italiane portando lo storico concerto sul grande schermo. Come annunciato dal profilo Instagram dell’etichetta Ultimo Records, il film ha registrato il miglior debutto di sempre per un concerto al cinema. Stando a quanto riportato da Coming Soon, la pellicola ha incassato 857.531 euro.
Il documentario ha mantenuto la prima posizione del box office italiano anche nella seconda giornata di mercoledì 23 settembre. Secondo quanto ripreso da Rai News, superati 1.200.000 euro in due giorni per un totale di oltre 80.000 spettatori. Venerdì 18 settembre Ultimo (FOTO) ha pubblicato il suo nuovo singolo Tutto raccontando sul profilo Instagram: “Questa canzone mi fa male e bene allo stesso momento. L’ho finita di scrivere all’alba tornato dal grande concerto di quest’estate”. Il brano ha superato 900.000 streaming su Spotify in meno di una settimana.
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Nel 2017 Ultimo ha pubblicato il suo primo album Pianeti dando il via a una carriera in costante ascesa. Tra i suoi dischi più popolari troviamo Peter Pan, Colpa delle favole, Alba e Il giorno che aspettavo, quest’ultimo uscito nel giugno di quest’anno. Per quanto riguarda i brani, citiamo Il ballo delle incertezze, I tuoi particolari, Rondini al guinzaglio, Buongiorno vita, Vieni nel mio cuore, Altrove e Bella davvero. Ricordiamo anche le collaborazioni L’ultima poesia con Geolier (FOTO) e Diluvio universale con Mezzosangue.
Nel 2027 Ultimo tornerà in concerto con una lunga tournée negli stadi italiani. Partenza fissata il 10 giugno a Lignano Sabbiadoro. Questo il calendario completo del tour:
- 10 giugno – Stadio Teghil, Lignano Sabbiadoro
- 13 giugno – Stadio Dallara, Bologna
- 14 giugno – Stadio Dallara, Bologna
- 17 giugno – Stadio Euganeo, Padova
- 20 giugno – Stadio San Siro, Milano
- 21 giugno – Stadio San Siro, Milano
- 24 giugno – Stadio Maradona, Napoli
- 25 giugno – Stadio Maradona, Napoli
- 28 giugno – Stadio F. Scoglio, Messina
- 29 giugno – Stadio F. Scoglio, Messina
- 3 luglio – Stadio Granillo, Reggio Calabria
- 6 luglio – Stadio San Nicola, Bari
- 7 luglio – Stadio San Nicola, Bari
- 10 luglio – Visarno Arena, Firenze
- 16 luglio – Allianz Stadium, Torino
- 17 luglio – Allianz Stadium, Torino
- 24 luglio – Olbia Arena, Olbia
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