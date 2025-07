La carriera di Eddie Murphy

Icona della comicità americana, Eddie Murphy ha cominciato la sua carriera negli anni Ottanta con il Saturday Night Live, diventando rapidamente uno dei volti più amati di Hollywood grazie a film cult come Beverly Hills Cop, Una poltrona per due e Il principe cerca moglie. Dopo un periodo di grande successo, ha alternato ruoli comici e doppiaggi memorabili – come l’irresistibile Ciuchino in Shrek – a momenti di minore visibilità. Negli ultimi anni è tornato sotto i riflettori. Nel 2019 ha ricevuto il plauso della critica per Dolemite Is My Name, in cui interpreta il comico e produttore Rudy Ray Moore, ruolo che gli ha regalato una nomination ai Golden Globe. Il 2021 ha segnato il ritorno del Principe Akeem ne Il principe cerca figlio, sequel del suo classico degli anni ’80. Non solo: Murphy ha siglato un accordo con Amazon Studios e, nel 2023, è tornato in azione con Beverly Hills Cop IV, la quarta avventura del detective più cool della California.