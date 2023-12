Eddie Murphy in Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, il trailer

Il regista Mark Molloy ha dichiarato: “Alcuni dei momenti più divertenti di Axel F è quando Eddie improvvisa”. La pellicola arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la prossima estate

Nuove avventure per Eddie Murphy . A distanza di quasi trent’anni dall’uscita del primo film, l’attore tornerà con un sequel della celebre saga cinematografica. Netflix ha distribuito il primo trailer di Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F in uscita il prossimo anno.

Il quarto film della saga, firmato Netflix, uscirà nell’ estate del 2024 , al momento non è nota l'esatta data di distribuzione. Nel frattempo la piattaforma di streaming ha condiviso il primo poster e un breve teaser della pellicola, di cui ha pubblicato anche la sinossi: “Il detective Axel Foley (Eddie Murphy) torna a pattugliare le strade di Beverly Hills. Dopo che la vita di sua figlia è minacciata, lei (Taylour Paige) e Foley fanno squadra con un nuovo partner (Joseph Gordon-Levitt) e i vecchi amici Billy Rosewood (Judge Reinhold) e John Taggart (John Ashton) per svelare un complotto”.

Grande curiosità per il quarto film del franchise con uno dei volti più amati e popolari di Hollywood. Eddie Murphy sarà ancora il poliziotto Axel Foley per la regia di Mark Molloy . Annunciati i ritorni di Judge Reinhold , John Ashton , Paul Reiser e Bronson Pinchot . Tra le new-entry Joseph Gordon-Levitt , Kevin Bacon e Taylour Paige che interpreterà la figlia del protagonista.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Il produttore Jerry Bruckheimer ha raccontato: “Eddie è un artista così incredibile. Puoi recitare nei film drammatici e nelle commedie, può fare tutto. Ed è sempre lo stesso Axel Foley. È ancora in pista. Sta ancora facendo ciò che ama. Ovviamente con l’età diventi più saggio, ma ha ancora quella luce negli occhi”.

Il regista ha aggiunto: “Alcuni dei momenti più divertenti di Axel F è quando Eddie improvvisa. Per me, gran parte del mio lavoro è creare il giusto ambiente, mettere le persone giuste intorno a Eddie per permettergli di fare ciò che sa fare meglio”.