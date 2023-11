Beverly Hills Cop 4, ecco Eddie Murphy nella prima foto

Netflix ha pubblicato la prima foto del tanto atteso ritorno di Eddie Murphy nei panni di Axel Foley nel quarto capitolo di “Beverly Hills Cop”. Il primo sguardo mostra il personaggio di Murphy emergere con le mani alzate, mentre si trova accanto a un furgoncino per il controllo del parcheggio che risulta ribaltato. Indossa per l'occasione l'iconica giacca dei Detroit Lions. Il progetto rappresenta il primo film della saga dopo 29 anni, dall'uscita di “Beverly Hills Cop 3”

Il primo sguardo mostra il personaggio di Murphy emergere con le mani alzate accanto a un furgoncino per il controllo del parcheggio, che risulta ribaltato. Indossa per l'occasione l'iconica giacca dei Detroit Lions. Il progetto rappresenta il primo film della saga dopo 29 anni, dall'uscita di Beverly Hills Cop 3, quest'ultimo un atto dell'epopea che è risultato deludente al box office e anche per quanto riguarda la critica e i fan. Dunque c'è grande attesa e ci sono parecchie aspettative per questo nuovo film, che dovrebbe risollevare l'epopea cinematografica che vede Murphy grande protagonista. Il sequel di Netflix si intitolerà Beverly Hills Cop: Axel Foley e riunirà la star Murphy con i co-protagonisti della serie, Judge Reinhold, John Ashton, Paul Reiser e Bronson Pinchot.

Protagonista assieme a Murphy sarà Taylour Paige, che interpreta la figlia di Foley

Secondo il magazine statunitense Empire, il nuovo film presenterà "la figlia avvocato penalista di Foley (Taylour Paige), che coinvolge suo padre in un caso in California - dove causerà problemi all'ufficiale della LAPD interpretato da Kevin Bacon e si alleerà con un nuovo partner, interpretato da Joseph Gordon-Levitt".

Il sequel è diretto dal regista debuttante Mark Molloy e scritto da Will Beall (Aquaman). Jerry Bruckheimer, Chad Oman e Melissa Reid producono per Jerry Bruckheimer Films, insieme a Eddie Murphy, mentre Charisse Hewitt-Webster e Ray Angelic sono i produttori esecutivi.

Adil El Arbi e Bilall Fallah erano originariamente a bordo per dirigere il quarto capitolo, ma Molloy li ha sostituiti dopo che il duo ha lasciato la regia dell'infelice Batgirl della Warner Bros.

Il progetto è passato da Paramount, che lo sviluppava da anni, a Netflix nel 2019. Il film sarà rilasciato nel 2024.



Di seguito vi mostriamo la prima immagine di Eddie Murphy, condivisa dal profilo ufficiale di Netflix di X.