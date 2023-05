Cinema

Aragorn come lo conosciamo sarebbe potuto essere diverso se Russell Crowe non avesse rifiutato il ruolo ne Il Signore degli Anelli per un motivo ben preciso. "Ho rifiutato perché non pensavo che Peter Jackson mi volesse effettivamente nel film. Perché penso che fosse stato costretto a parlare con me perché c’era un periodo in cui tutti mi volevano in qualsiasi cosa e lui è neozelandese come me e quindi riesco ad ascoltarlo. La parte fu poi data con successo a Viggo Mortensen