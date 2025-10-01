4 ottobre festa nazionale per San Francesco, ok definitivo del Senato

La Camera lo aveva già approvato in prima lettura il 23 settembre. La legge, presentata da Noi Moderati, ha incassato un sostegno bipartisan. Nell'Aula di Montecitorio è stata approvata con ben 247 voti a favore, 8 astenuti e soli 2 contrari ascolta articolo

Il provvedimento che ripristina il 4 ottobre la festa nazionale di San Francesco d'Assisi è legge. La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato in sede deliberante il disegno di legge già licenziato dalla Camera. Il presidente della Commissione Alberto Balboni, parlando con i cronisti ha sottolineato il "valore simbolico" del sì definitivo prima del 4 ottobre, anche se la legge si applicherà per la prima volta nel 2026 dato che deve essere ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Festività abolita nel 1977 La Camera aveva già approvato il provvedimento, in prima lettura, il 23 settembre scorso. La legge, presentata da Noi Moderati, ha incassato un sostegno bipartisan. Nell'Aula di Montecitorio è stata approvata con 247 voti a favore, 8 astenuti e soli 2 contrari. L'obiettivo era l'approvazione definitiva in prossimità della celebrazione per la ricorrenza dell'ottavo centenario della morte del santo nel 2026: e così è stato. Il presidente della commissione, Alberto Balboni (FdI), ha commentato: "Ringrazio tutte le forze politiche per aver acconsentito alla deliberante. San Francesco è il protagonista del 4 ottobre, giorno in cui morì nella sua Assisi, diventata poi la 'Città della pace' e dove oggi sorge la basilica che la cristianità gli ha dedicato. La figura del poverello di Assisi risponde a molte esigenze della società contemporanea - rimarca Balboni -. Al bisogno di pace, innanzitutto. E nessuno meglio del Patrono d'Italia, la cui festa fu abolita nel 1977 durante gli anni di piombo, risponde a questa necessità di stare uniti in una fase burrascosa del mondo. Il 4 ottobre di ogni anno l'Italia ricorderà di essere una terra di tradizioni che onora i suoi santi e la sua storia".