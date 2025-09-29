Fratelli d’Italia rafforza la sua posizione e consolida la leadership nel centrodestra. La Lega supera Forza Italia dopo oltre un anno, tornando all’8,7%. Il Partito Democratico cresce e si porta vicino al 22%, anche Verdi e Sinistra incrementano i loro consensi. Il Movimento 5 Stelle subisce invece una battuta d’arresto, perdendo 2,4 punti. A ridimensionarsi anche l’ex Terzo Polo, che cala di oltre due punti