Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Politica

Supermedia YouTrend: un bilancio sui partiti dopo tre anni di governo Meloni

Gianluca De Feo

Youtrend
Giorgia Meloni - Getty

Fratelli d’Italia rafforza la sua posizione e consolida la leadership nel centrodestra. La Lega supera Forza Italia dopo oltre un anno, tornando all’8,7%. Il Partito Democratico cresce e si porta vicino al 22%, anche Verdi e Sinistra incrementano i loro consensi. Il Movimento 5 Stelle subisce invece una battuta d’arresto, perdendo 2,4 punti. A ridimensionarsi anche l’ex Terzo Polo, che cala di oltre due punti

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ