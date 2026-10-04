Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Assisi, Mattarella alle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di san Francesco

Politica
©Ansa

Il Capo dello Stato partecipa, nella Basilica Superiore, alla santa messa. Poi, al termine della celebrazione, rivolgerà un messaggio al Paese. Il cardinale Zuppi: "Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino"

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Assisi accoglie il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni dell'ottavo centenario dalla morte di san Francesco, nel 1226. Un evento che rappresenta l'apice delle celebrazioni dell'Anno Giubilare Francescano, iniziato il 7 gennaio scorso e che si concluderà lo stesso giorno del 2027. Il Capo dello Stato partecipa, nella Basilica Superiore, alla santa messa celebrata dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Al termine della celebrazione, Mattarella rivolgerà un messaggio al Paese dalla Loggia del Sacro Convento di san Francesco in Assisi.

Zuppi: "La guerra non è un destino"

Il cardinale Zuppi, celebrando la messa ad Assisi, ha ricordato: "In questa stagione siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza, volgare e invadente, ingannevole, frutto di enfasi mal riposte e di sfacciati ed enormi interessi economici, di nazionalismi che rovinano le nazioni, di campagne che creano il nemico invece di cercare quello che unisce". Francesco ci ricorda - ha aggiunto - che la guerra non è un destino. Non c'è tempo da perdere, il divisore imbroglia e fa credere che troviamo la pace con le armi e non con il dialogo e il diritto".

Accesa la lampada di san Francesco

In mattinata il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha acceso la lampada votiva che illumina la tomba di San Francesco. Lo ha fatto a nome di tutte le regioni, province e comuni italiani. "Esprimiamo l'amore che tutti gli italiani hanno per te e imploriamo la tua costante protezione", ha detto Stoppini rivolto a San Francesco. "Vigila, Francesco fratello santo, sul nostro popolo - ha aggiunto -, illumina i governanti, veglia sulle sorti dell'Italia. Rafforza i vincoli di unità, solidarietà, fraternità. Benedici tutti i lavoratori e dona loro e alle famiglie prosperità e pace".

Il programma di oggi ad Assisi

Nel pomeriggio, dalle 16, in basilica inferiore, sono previste la celebrazione dei Secondi Vespri solenni e la processione fino alla piazza superiore, con la distribuzione dei rami di ulivo come segno di pace, oltre che la benedizione dell'Italia e del mondo dal Cupolino della Basilica con la Chartula di San Francesco e l'esecuzione del "Cantico delle Creature", musicato da padre Domenico Stella, sul sagrato della chiesa superiore, eseguito dalla Cappella Musicale della Basilica Papale di san Francesco in Assisi diretta dal maestro Padre Peter Hrdy.

Approfondimento

San Francesco d'Assisi, 800 anni dalla morte: le frasi più famose
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arriva ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco patrono d'Italia, 4 ottobre 2026 Ad accoglierlo, il sottosegretario Alfredo Mantovano, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, con la Giunta, il sindaco di Assisi Valter Stoppini e il custode del Sacro Convento di Assisi fra Marco Moroni. ANSA / Gianluigi Basilietti
©Ansa
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/10
Cronaca

San Francesco, per la prima volta l'ostensione delle spoglie. FOTO

Una giornata storica ad Assisi: per la prima volta le spoglie di San Francesco sono state esposte ai fedeli nella Basilica Inferiore. Migliaia di pellegrini, in un clima di silenzio e commozione, hanno raggiunto la teca per un momento di preghiera e contemplazione

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Renzi: "Vedrei benissimo Mario Calabresi come sindaco di Milano"

Politica

Così il leader di Italia Viva, nel corso della seconda giornata alla Leopolda a Firenze. Renzi ha...

Botta e risposta Schlein-Meloni, la segretaria dem: “Avete fallito”

Politica

La leader del Pd oggi al Nazareno per la direzione nazionale del Partito che ha approvato la sua...

Festa dei Nonni, Giorgia Meloni ricorda nonna Maria con un selfie

Politica

"Ci sono persone che ci accompagnano per tutta la vita. Anche quando non ci sono più", ha scritto...

Ex capo Polizia Franco Gabrielli entra in politica: fonderà un partito

Politica

Franco Gabrielli, ex capo della Polizia, annuncia in un'intervista al Corriere della Sera la...

Leopolda, al via la quattordicesima edizione: programma e ospiti

Politica

Parte oggi il raduno politico ideato e guidato da Matteo Renzi, leader di Italia Viva, e giunto...

Politica: I più letti