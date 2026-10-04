Assisi, Mattarella alle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di san FrancescoPolitica
Il Capo dello Stato partecipa, nella Basilica Superiore, alla santa messa. Poi, al termine della celebrazione, rivolgerà un messaggio al Paese. Il cardinale Zuppi: "Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino"
Assisi accoglie il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni dell'ottavo centenario dalla morte di san Francesco, nel 1226. Un evento che rappresenta l'apice delle celebrazioni dell'Anno Giubilare Francescano, iniziato il 7 gennaio scorso e che si concluderà lo stesso giorno del 2027. Il Capo dello Stato partecipa, nella Basilica Superiore, alla santa messa celebrata dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Al termine della celebrazione, Mattarella rivolgerà un messaggio al Paese dalla Loggia del Sacro Convento di san Francesco in Assisi.
Zuppi: "La guerra non è un destino"
Il cardinale Zuppi, celebrando la messa ad Assisi, ha ricordato: "In questa stagione siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza, volgare e invadente, ingannevole, frutto di enfasi mal riposte e di sfacciati ed enormi interessi economici, di nazionalismi che rovinano le nazioni, di campagne che creano il nemico invece di cercare quello che unisce". Francesco ci ricorda - ha aggiunto - che la guerra non è un destino. Non c'è tempo da perdere, il divisore imbroglia e fa credere che troviamo la pace con le armi e non con il dialogo e il diritto".
Accesa la lampada di san Francesco
In mattinata il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha acceso la lampada votiva che illumina la tomba di San Francesco. Lo ha fatto a nome di tutte le regioni, province e comuni italiani. "Esprimiamo l'amore che tutti gli italiani hanno per te e imploriamo la tua costante protezione", ha detto Stoppini rivolto a San Francesco. "Vigila, Francesco fratello santo, sul nostro popolo - ha aggiunto -, illumina i governanti, veglia sulle sorti dell'Italia. Rafforza i vincoli di unità, solidarietà, fraternità. Benedici tutti i lavoratori e dona loro e alle famiglie prosperità e pace".
Il programma di oggi ad Assisi
Nel pomeriggio, dalle 16, in basilica inferiore, sono previste la celebrazione dei Secondi Vespri solenni e la processione fino alla piazza superiore, con la distribuzione dei rami di ulivo come segno di pace, oltre che la benedizione dell'Italia e del mondo dal Cupolino della Basilica con la Chartula di San Francesco e l'esecuzione del "Cantico delle Creature", musicato da padre Domenico Stella, sul sagrato della chiesa superiore, eseguito dalla Cappella Musicale della Basilica Papale di san Francesco in Assisi diretta dal maestro Padre Peter Hrdy.
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