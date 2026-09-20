Dal 21 al 25 settembre Bologna ospita la 43esima edizione del Salone internazionale della ceramica per architettura e arredobagno. Tra nuovi materiali, tecnologia, design e formazione, la fiera prova ad anticipare come cambieranno gli spazi che abitiamo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Come cambieranno le nostre case? Prova a rispondere a questa domanda il Salone internazionale della ceramica per architettura e arredobagno che si tiene a Bologna dal 21 al 25 settembre. Per cinque giorni, Cersaie torna (per la 43esima edizione) per unire protagonisti internazionali del design e della progettazione, con eventi dedicati all’innovazione, al fare rete conoscendo nuovi professionisti e aziende, e alla scoperta di prodotti di eccellenza. I partecipanti arrivano da tutto il mondo portando con sé l’avanguardia del settore: tendenze future, soluzioni innovative e tecnologiche, materiali performanti.

I padiglioni L’iniziativa restituisce l’immagine di un modo di abitare che cambia e cerca di anticiparne i connotati. Tutto gira intorno alla ceramica: il cuore della manifestazione restano i padiglioni dedicati alle superfici di gres porcellanato, mosaico, cotto, clinker e varie tipologie di monocottura. Ma non c’è solo questo, perché Cersaie si dedica anche a materiali non ceramici come il marmo o la pietra naturale, il legno e i laminati, le fibre naturali e il cemento e molto altro. Il design, poi, incontra la tecnologia, perché l’obiettivo degli organizzatori è proprio quello di anticipare le tendenze dei prossimi anni. Approfondimento Fiera del Levante Campionaria generale a Bari: programma, eventi, date

Uno degli elementi distintivi dell'edizione 2026 sarà anche “Everywhere – Unexpected Landscapes”, installazione ospitata nello spazio The Square e firmata dagli architetti Dario Curatolo e Angelo Dall'Aglio. Il progetto parte dall'idea di uno skyline in trasformazione e utilizza la ceramica per costruire un paesaggio visionario, mostrando le possibilità applicative raggiunte oggi dal materiale. L'obiettivo è mettere in discussione l'idea tradizionale della ceramica e mostrarne il potenziale nel progetto architettonico contemporaneo. Approfondimento A Bologna torna il Cersaie, all'insegna della sostenibilità