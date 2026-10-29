Madre e figlia hanno perso la vita il 14 maggio scorso durante un’immersione nell'atollo di Vaavu. Con le due sono morti anche la ricercatrice Muriel Oddenino, la guida sub Gianluca Benedetti e il neolaureato Federico Gualtieri. Deceduto anche il sergente maggiore Mohamed Mahudhee durante le operazioni di recupero dei corpi: per la sua famiglia l'ambasciata d'Italia a Colombo ha promosso una raccolta fondi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal riposeranno per sempre tra le acque che da sempre amavano: le ceneri delle due sub morte nella tragedia avvenuta a maggio alle Maldive sono state disperse in Sardegna, dove le due donne trascorrevano le vacanze, nel mare di Capo Mannu al quale erano affezionate. Un momento intimo e commovente avvenuto ieri mattina, quando un gommone è partito da Mandriola con a bordo Carlo Sommacal, marito e padre delle due vittime. “Sono stati momenti intensi. Ora il mare che amavano le cullerà e custodirà per sempre”, ha detto l’uomo come riportato dall’Unione Sarda. La famiglia vive a Genova ma la Sardegna era da sempre un posto del cuore e qui, come ricordato da Sommacal, Monica Montefalcone aveva desiderato essere portata dopo la morte.

In Sardegna La volontà di disperdere le ceneri in mare in Sardegna era stata espressa da Carlo Sommacal subito dopo la morte della moglie e della figlia. Per procedere, però, è stato necessario attendere i tempi previsti dalla normativa regionale. All’alba del 28 ottobre, a quattro mesi dalla tragedia, Carlo Sommacal, il figlio Matteo e alcuni amici e familiari stretti hanno raggiunto il mare aperto e hanno disperso in mare le ceneri delle due donne. Approfondimento Grotte e relitti, rischi e consigli per immersioni sicure