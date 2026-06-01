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Cronaca

Grotte e relitti, rischi e consigli per immersioni sicure

Raffaella Daino

Raffaella Daino

I rischi nelle immersioni tra grotte e relitti, i consigli per godersi i fondali marini in sicurezza. Medico e rianimatore subacqueo, il professore Domenico Macaluso racconta aneddoti ed esplorazioni, dal sub che si trovò a rianimare a decine di metri di profondità alla scoperta dei relitti di aerei militari precipitati durante la Seconda Guerra Mondiale

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