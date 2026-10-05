Per tutti la causa della morte è stata l'anossia, ossia la totale mancanza di ossigeno. I sub si sarebbero trovati nell'impossibilità di respirare mentre si trovavano a circa 60 metri di profondità, oltre il tempo consentito dall'autonomia delle bombole. Sui motivi che li hanno portati a perdere minuti preziosi, al momento, si possono formulare soltanto ipotesi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Morti per anossia, ovvero per la mancanza di ossigeno: è questa la conclusione a cui sono arrivati gli esperti nominati dalla procura di Busto Arsizio su mandato di quella di Roma, che il 25 e 26 maggio hanno eseguito l'autopsia dei cinque italiani morti il 14 maggio in una immersione subacque nella grotta dell'atollo di Vaavu alle Maldive.

Cosa è successo I sub si sarebbero trovati nell'impossibilità di respirare mentre si trovavano a circa 60 metri di profondità, oltre il tempo consentito dall'autonomia delle bombole. Sui motivi che li hanno portati a perdere minuti preziosi, al momento, si possono formulare soltanto ipotesi. Poiché dagli esami tossicologici, effettuati per verificare l'eventuale presenza di sostanze in grado di provocare morte o perdita di coscienza, non sono emerse anomalie, prende quota l'ipotesi che il gruppo possa aver perso l'orientamento. Approfondimento Sub morti alle Maldive, grande folla ai funerali di Muriel Oddenino

Le autopsie Monica Monfalcone, docente dell'università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Oddenino, il laureato Federico Gualtieri e il capobarca Gianluca Benedetti, riporta il Corriere della sera, sarebbero quindi morti non per un attacco di squali o per qualche gas ma perché non avevano più ossigeno nelle bombole. L'autopsia è stata eseguita a Gallarate perché i loro corpi sono rientrati dalle Maldive a Malpensa. Ora però tutte le decisioni spettano alla Procura di Roma, titolare delle indagini per omicidio. Oltre al medico legale Luca Tajana e alla tossicologa Cristiana Stramesi, entrambi dell'Università di Pavia, ha partecipato alla consulenza anche Luciano Ditri, specialista in medicina sportiva e subacquea. A lui spetta il compito di contestualizzare gli esiti degli accertamenti, ma ogni conclusione definitiva è rinviata al confronto con i risultati delle analisi sul materiale recuperato. Approfondimento Sub morti alle Maldive, concluse le autopsie. Prima rogatoria pm

Ulteriori analisi sul materiale recuperato Le autopsie non hanno inoltre evidenziato lesioni tali da far pensare a un attacco di squali, presenti in quelle acque, né a un incidente che abbia richiesto l'intervento degli altri sub. Per chiarire definitivamente cause e dinamica della tragedia sarà però necessario incrociare questi risultati con le analisi dell'attrezzatura utilizzata: telecamere GoPro, bombole, computer subacquei e strumenti da polso. I dati vanno incrociati con l'analisi delle attrezzature, dalle telecamere e dai loro computer subacquei. E quindi per le conclusioni - affidate a Luciano Ditri, specialista in medicina sportiva e subacquea, consulente insieme al medico legale Luca Tajana e alla tossicologa Cristina Stramesi, dell'università di Pavia - si dovrà attendere questo ulteriore passaggio. Approfondimento Grotte e relitti, rischi e consigli per immersioni sicure