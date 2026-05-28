Maldive, il prof mentore di Montefalcone: "Grande esperta"

"Monica amava tantissimo il mare". Ha esordito così il professore Carlo Nike Bianchi, mentore di Monica Montefalcone, sua allieva per 25 anni. "In termini di ricerca, tutto quello che faceva era importante, alle Maldive in particolare. Portava avanti una serie storica, come le chiamiamo noi, una raccolta dati sullo stato delle scogliere coralline". "È una serie che ho cominciato io stesso insieme ad alcuni colleghi, nel 1997, e ogni anno, prima io e poi Monica, andavamo a fare rilevamenti. Le scogliere coralline maldiviane anche a causa del cambiamento climatico hanno subito lo sbiancamento. Accumulare dati in merito ci permetteva di vedere la possibilità di un recupero". Questa è la grande tematica su cui lavorava la professoressa. Il docente in pensione ha sottolineato che lui e Montefalcone hanno pubblicato insieme su prestigiose riviste scientifiche. "Monica aveva una grande esperienza sulle grotte marine mediterranee, sulle quali ha pubblicato anche molti importanti lavori. Io non so perché quest'anno sia andata in quella grotta, non non me l'aveva detto, non era previsto, probabilmente è capitata l'occasione e, spinta dalla curiosità che deve muovere uno scienziato, ha deciso di sfruttarla per vedere il mondo che vive in quelle grotte".