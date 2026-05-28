Libano, raid aereo israeliano su Beirut

Un attacco israeliano ha colpito i sobborghi meridionali di Beirut, in Libano, segnando uno dei raid più vicini alla capitale nelle ultime settimane. Secondo fonti israeliane, il bersaglio era un comandante di una milizia alleata di Hezbollah e sostenuta dall’Iran.
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