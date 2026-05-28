Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Libano, raid aereo israeliano su Beirut

Mondo

Un attacco israeliano ha colpito i sobborghi meridionali di Beirut, in Libano, segnando uno dei raid più vicini alla capitale nelle ultime settimane. Secondo fonti israeliane, il bersaglio era un comandante di una milizia alleata di Hezbollah e sostenuta dall’Iran.

Prossimi video

Sanchez, governo sino al fine legislatura, no a fiducia

Mondo

SkyTg24, Timeline, Medio Oriente. Ucraina in UE? SkyTg24 a Venezia. Incendio in Kenya

Mondo

Libano, raid aereo israeliano su Beirut

Mondo

Seul, robot e modelli sfilano insieme in passerella

Mondo

"Kolchoz", Emmanuel Carrère presenta il suo nuovo libro

Mondo

Ebola in Congo, via al ponte aereo: 100 tonnellate di aiuti

Mondo