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Seul, robot e modelli sfilano insieme in passerella

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A Seul l’azienda tecnologica sudcoreana Galaxy Corporation ha organizzato una sfilata dedicata all’intelligenza artificiale fisica, con robot e modelli umani insieme in passerella. L’evento ha combinato moda, performance e tecnologia per immaginare un futuro di collaborazione tra persone e macchine.

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