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Verona, uccise la moglie con una flebo d'insulina: arrestato infermiere 35enne

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Il femminicidio risale al giugno 2024, quando l'uomo, arrestato oggi a Verona, avrebbe somministrato alla moglie, Jessica Dalla Chiara, insulina via flebo per scopi non terapeutici, causandole una crisi ipoglicemica. Il 35enne avrebbe anche incassato l'indennizzo per la morte della 32enne, che due anni prima aveva stipulato una polizza sulla vita

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Un infermiere di 35 anni è stato arrestato a Verona con l'accusa di aver ucciso la moglie di 32 anni, Jessica Dalla Chiara. Il femminicidio risale al 24 giugno del 2024, quando l'uomo, attualmente indagato, avrebbe somministrato alla vittima dell'insulina via flebo per scopi non terapeutici, causandole una crisi ipoglicemica, La somministrazione sarebbe avvenuta, prima, a casa e, successivamente, in ospedale, durante il ricovero della donna. Il 35enne avrebbe anche incassato l'indennizzo per la morte della moglie, che due anni prima aveva stipulato una polizza sulla vita. 

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