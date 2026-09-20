Milano, ventenne accoltellato è grave: un fermo per tentato omicidio

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Milano, ventenne accoltellato è in grave condizioni: un fermo per tentato omicidio

Cronaca

Il giovane è ricoverato in pericolo di vita dopo essere stato ferito in via Saponaro, dove i carabinieri lo hanno trovato privo di sensi. Rianimato dal 118, è stato trasferito in codice rosso all'Humanitas di Rozzano

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Un ragazzo di 20 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato accoltellato ieri sera in uno stabile di via Saponaro, a Milano. I carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta e del Nucleo Radiomobile lo hanno trovato riverso a terra, privo di sensi e con una ferita al braccio provocata da un'arma da taglio.

I soccorsi e il ricovero

Il giovane, un 20enne di nazionalità marocchina, è stato rianimato dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano, dove è tuttora ricoverato in pericolo di vita.

Il fermo del presunto aggressore

Nel corso della notte, a seguito degli accertamenti, i carabinieri della compagnia Milano Porta Magenta hanno rintracciato e sottoposto a fermo, con l'accusa di tentato omicidio, un 28enne connazionale della vittima, ritenuto responsabile dell'aggressione. Portato presso la casa circondariale di Milano San Vittore è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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