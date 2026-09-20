Milano, ventenne accoltellato è grave: un fermo per tentato omicidio

Il giovane è ricoverato in pericolo di vita dopo essere stato ferito in via Saponaro, dove i carabinieri lo hanno trovato privo di sensi. Rianimato dal 118, è stato trasferito in codice rosso all'Humanitas di Rozzano ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un ragazzo di 20 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato accoltellato ieri sera in uno stabile di via Saponaro, a Milano. I carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta e del Nucleo Radiomobile lo hanno trovato riverso a terra, privo di sensi e con una ferita al braccio provocata da un'arma da taglio.

I soccorsi e il ricovero Il giovane, un 20enne di nazionalità marocchina, è stato rianimato dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano, dove è tuttora ricoverato in pericolo di vita.