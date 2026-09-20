Roma, 53enne aggredisce con coltello una donna in casa: fermato

Un uomo di 53 anni ha ferito, aggredendola con un coltello, una sua conoscente, una donna di 48 anni di origini russe, a Roma. La violenza è avvenuta all'interno di un appartamento situato in via Francesco Sivori.

L'intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, dopo una segnalazione al 112: hanno aiutato e soccorso la vittima, trovata in strada e ferita. L'aggressore è stato subito bloccato. Ma, mentre si trovava negli uffici dei carabinieri per essere ascoltato, l'uomo ha accusato un grave malore. I sanitari del 118, intervenuti d'urgenza, lo hanno stabilizzato e condotto in codice rosso presso il Policlinico Tor Vergata. Secondo quanto emerso, il 53enne avrebbe ingerito delle sostanze liquide prima dell'arrivo dei carabinieri stessi, in un tentativo di gesto estremo. La donna aggredita, invece, ha riportato diverse ferite ma non è in pericolo di vita.