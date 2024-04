Lite condominiale a Parete nel Casertano, ucciso un uomo

Secondo le prime indagini, la causa del diverbio sarebbe legata al parcheggio all'interno del condominio. I Carabinieri hanno ritrovato e sequestrato l'arma usata per il delitto. L'omicida è un un uomo di 74 anni, ora in arresto

Indagini in corso

La lite è avvenuta nel parcheggio interno del condominio, e sarebbe stata provocata da screzi legati proprio allo stazionamento delle auto. I carabinieri hanno ritrovato e sequestrato l'arma usata per il delitto, una calibro nove, e fermato per omicidio l'aggressore. Il fatto è avvenuto in via 2 agosto. L'arma del delitto usata dal condomino era legalmente detenuta. La vittima, classe 1964 era già noto alle forze dell'ordine. Invece chi avrebbe sparato, il condomino ora in arresto, è un incensurato, classe 1950.