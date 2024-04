Firenze, uno spettatore muore dopo lite al concerto dei Subsonica

Secondo una ricostruzione della polizia, l'uomo ha avuto un diverbio poi degenerato in una colluttazione in ha riportato gravi traumi alla testa. Soccorso e trasferito in ospedale, è deceduto nella notte

Uno spettatore è morto ieri a Firenze dopo il concerto dei Subsonica al Mandela Forum. Secondo una ricostruzione della polizia, c'è stato un diverbio poi degenerato in una colluttazione in cui l'uomo, 47 anni, ha riportato gravi traumi alla testa, per via di una caduta. Soccorso dal 118 e trasferito all'ospedale di Careggi è deceduto nella notte. Indagini della squadra mobile in corso. L'episodio è accaduto alla fine del concerto.