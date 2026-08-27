West Nile, in Italia 432 casi e 17 morti dall'inizio dell'anno

È quanto rivela il bollettino settimanale della sorveglianza coordinata dall'Istituto superiore di sanità. La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive fin ora segnalate e confermate, è pari al 7,2%
Dall'inizio dell'anno al 26 agosto sono stati segnalati in Italia 432 casi confermati di infezione da West Nile Virus nell'uomo (312 nel report precedente), di cui 223 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (di cui 3 casi importati: 1 Maldive, 1 Francia e 1 Belgio), 63 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 144 casi di febbre (1 caso importato da Burkina Faso) e 2 casi con altri sintomi. È quanto rivela il bollettino settimanale della sorveglianza coordinata dall'Istituto superiore di sanità. Tra i casi confermati sono stati notificati 17 decessi (di cui uno in un caso importato). La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive fin ora segnalate e confermate, è pari al 7,2% (nello stesso periodo del 2025, 13,9%).
Il confronto con il 2025
Lo scorso anno nello stesso periodo erano 430 i casi segnalati con 27 decessi. La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive finora segnalate e confermate, è pari al 7,7% (13,9% nel 2025). Salgono a 66 le Province con dimostrata circolazione del West Nile Virus appartenenti a 17 Regioni: Piemonte (60 casi), Lombardia (114 casi), provincia autonoma di Trento (1 caso), Veneto (74 casi), Friuli-Venezia Giulia (1 caso), Liguria (1 caso), Emilia-Romagna (42 casi), Toscana (13 casi), Umbria (1 caso), Lazio (63 casi), Abruzzo (3 casi), Molise (1 caso), Campania (27 casi), Puglia (6 casi), Calabria (1 caso), Sardegna (20 casi) e Sicilia (circolazione solo nell'animale vettore).