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Incendia la sua casa e poi spara in strada: arrestato 25enne ad Arconate, nel Milanese

Cronaca
©Ansa

Il giovane, affetto da problemi mentali, è accusato di incendio doloso. Ha appiccato il fuoco nel suo appartamento all'interno di uno stabile di due piani e 12 appartamenti. La pistola con cui faceva fuoco è poi risultata essere caricata a salve

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Un giovane 25enne con problemi mentali è stato arrestato nella notte del 17 settembre ad Arconate, in provincia di Milano, con l'accusa di incendio doloso. A effettuare l'operazione sono stati i carabinieri delle Stazioni di Busto Garolfo e Nerviano insieme a quelli del Radiomobile di Legnano.

L'intervento dei carabinieri

Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha dato fuoco al proprio appartamento sito in un edificio popolare in via Roma, e l'incendio ha finito per interessare tutto il palazzo di 2 piani e 12 appartamenti. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno trovato l'uomo fuori dal palazzo impegnato a sparare con una pistola poi risultata a salve. Il 25enne è stato bloccato e arrestato. La palazzina è stata evacuata e dichiarata inagibile. Tutti gli occupanti, tra cui 3 minori e 2 disabili, sono stati tratti in salvo. 

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