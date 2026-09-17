Il giovane, affetto da problemi mentali, è accusato di incendio doloso. Ha appiccato il fuoco nel suo appartamento all'interno di uno stabile di due piani e 12 appartamenti. La pistola con cui faceva fuoco è poi risultata essere caricata a salve

L'intervento dei carabinieri

Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha dato fuoco al proprio appartamento sito in un edificio popolare in via Roma, e l'incendio ha finito per interessare tutto il palazzo di 2 piani e 12 appartamenti. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno trovato l'uomo fuori dal palazzo impegnato a sparare con una pistola poi risultata a salve. Il 25enne è stato bloccato e arrestato. La palazzina è stata evacuata e dichiarata inagibile. Tutti gli occupanti, tra cui 3 minori e 2 disabili, sono stati tratti in salvo.