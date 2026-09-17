È morta a L'Aquila, all'età di 64 anni, Margherita Perretti, nota imprenditrice potentina, che era presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Basilicata. Secondo quanto si è appreso, Perretti era nella città abruzzese per partecipare a un'iniziativa di Confidustria e potrebbe essere stata colta da un malore. In passato, Perretti aveva ricoperto altri importanti incarichi in Confindustria e pubblici, tra i quali quello di presidente della Commissione regionale per le Pari opportunità.