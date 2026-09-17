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Morta Margherita Perretti, la presidente di Piccola Industria Basilicata aveva 64 anni

Cronaca

Era a L’Aquila per una iniziativa di Confindustria quando sarebbe stata colta da un malore. Il presidente della Regione Vito Bardi: “La Basilicata perde una donna di straordinario valore”

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È morta a L'Aquila, all'età di 64 anni, Margherita Perretti, nota imprenditrice potentina, che era presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Basilicata. Secondo quanto si è appreso, Perretti era nella città abruzzese per partecipare a un'iniziativa di Confidustria e potrebbe essere stata colta da un malore. In passato, Perretti aveva ricoperto altri importanti incarichi in Confindustria e pubblici, tra i quali quello di presidente della Commissione regionale per le Pari opportunità.

Bardi: "La Basilicata perde una donna di straordinario valore"

"La notizia della improvvisa scomparsa di Margherita Perretti ci lascia attoniti e addolorati - fa sapere il presidente della Regione, Vito Bardi - La Basilicata perde una donna di straordinario valore, un'imprenditrice lucida e visionaria e una figura istituzionale che ha saputo guidare con intelligenza e grande sensibilità battaglie fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio e per l'affermazione dei diritti e delle pari opportunità".

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