Sparatoria nel Borgo Antico, in strada Palazzo di Città. Trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato delle volanti, della polizia scientifica e della squadra mobile

Una sparatoria si è verificata la mattina del 17 settembre a nel Borgo Antico di Bari, intorno alle 7, portando al ferimento di un uomo di 55 anni con precedenti colpito a una gamba. La sparatoria è avvenuta in strada 'Palazzo di Città'. L'uomo, in passato ritenuto vicino al clan Diomede-Mercante, è stato trasportato in ospedale dai primi soccorsi e non risulta essere in pericolo di vita . Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia di Stato delle Volanti, della Polizia scientifica e della Squadra Mobile che sta conducendo gli accertamenti. Durante i primi accertamenti, gli investigatori non avrebbero trovati altri bossoli a terra terra.