È una rara malattia genetica che espone a un rischio cardiovascolare molto elevato fin dall'infanzia. A Health il confronto tra esperti, associazioni, pazienti e la presentazione del Manifesto con dieci azioni per migliorare diagnosi e cure

Si chiama ipercolesterolemia familiare omozigote ed è una delle forme più gravi di alterazione ereditaria del metabolismo del colesterolo. Chi ne è affetto presenta fin dalla nascita livelli estremamente elevati di colesterolo LDL che accelerano il processo aterosclerotico e aumentano il rischio di eventi cardiovascolari anche in età molto giovane.

Per anni questa diagnosi è stata associata a prospettive molto sfavorevoli. Oggi, però, i progressi della ricerca e l'arrivo di nuove terapie stanno cambiando radicalmente la storia naturale della malattia.

Il tempo è il vero fattore di rischio

Uno dei messaggi più importanti emersi durante la puntata riguarda il valore della diagnosi precoce. "Non conta soltanto quanto è alto il colesterolo LDL. Conta soprattutto per quanto tempo rimane elevato senza essere trattato" - spiega il Professor Alberico L. Catapano, Presidente della Fondazione SISA e Direttore del Centro per lo Studio dell'Aterosclerosi dell'IRCCS MultiMedica e dell'Università degli Studi di Milano.

Un concetto che ritorna più volte anche nel Manifesto realizzato da clinici e associazioni di pazienti: il vero fattore di rischio non è soltanto il colesterolo alto, ma il tempo trascorso senza una diagnosi e senza cure adeguate. Oggi, infatti, esistono trattamenti efficaci che possono essere utilizzati già nei primi mesi di vita, rendendo possibile un intervento molto precoce.

Conoscere il proprio colesterolo può salvare la vita

Il documento presentato nel corso della trasmissione individua dieci azioni prioritarie per migliorare il percorso dei pazienti. Il primo messaggio è semplice: conoscere il proprio livello di colesterolo LDL. Secondo il Manifesto, ogni adulto dovrebbe sapere qual è il proprio valore e prestare particolare attenzione alla storia familiare. Due domande possono orientare la diagnosi: ci sono familiari con colesterolo molto elevato? Si sono verificati eventi cardiovascolari prematuri in famiglia? In presenza di questi elementi è necessario approfondire.

Il documento, curato da OMaR - Osservatorio Malattie Rare, è stato sottoscritto da specialisti in medicina interna, cardiologia, pediatria e genetica medica e dalle associazioni di pazienti con ipercolesterolemia familiare. Gli obbiettivi: rafforzare lo screening pediatrico, ridurre le disuguaglianze regionali nell'accesso alle cure, potenziare la collaborazione tra pediatri, medici di medicina generale e specialisti e mettere sempre al centro la qualità di vita dei pazienti.

Il Manifesto: dieci azioni per non arrivare tardi

A promuovere il progetto è Ilaria Ciancaleoni Bartoli, Direttore di Osservatorio Malattie Rare (OMaR), che sottolinea come l'obiettivo sia trasformare la consapevolezza scientifica in azioni concrete per cittadini e istituzioni.

"La HoFH è una malattia rara e spesso poco conosciuta. Eppure, oggi abbiamo strumenti che permettono di identificarla e trattarla precocemente. Per questo è fondamentale aumentare la consapevolezza e favorire percorsi diagnostici più rapidi e omogenei su tutto il territorio nazionale" – dice Ciancaleoni Bartoli, sottolineando il messaggio al centro dell'iniziativa.

Il Position Paper nasce proprio dalla collaborazione tra specialisti, associazioni e rappresentanti dei pazienti e sintetizza le principali priorità per migliorare diagnosi, assistenza e presa in carico.