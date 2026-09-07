Quattro giovani con lesione midollare tornano a camminare: lo studio

Il punteggio Wisci II, utilizzato per valutare la capacità di cammino nelle persone con lesione midollare, è passato per tutti da 0 a 9. Come spiegato dagli esperti i 4 pazienti sono riusciti a camminare anche affrontando situazioni complesse come curve, pendenze e superfici esterne irregolari. E poi c'è il partecipante che è riuscito a percorrere 132 metri in 42 minuti di cammino continuo. Tre partecipanti hanno inoltre raggiunto la capacità di mantenere la posizione eretta sostenendosi con una sola mano, utilizzando l'altra per semplici attività quotidiane. Il percorso riabilitativo, puntualizzano gli esperti, ha avuto un ruolo centrale: i partecipanti hanno seguito un training quotidiano e progressivo, guidato dai fisioterapisti, per imparare a utilizzare in modo sempre più efficace la stimolazione durante la stazione eretta e la deambulazione. Il programma è partito da esercizi di controllo del tronco e di attivazione degli arti inferiori con neurostimolazione, per poi passare gradualmente alla stazione eretta, al trasferimento del peso e infine al cammino con deambulatore.