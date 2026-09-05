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Alessandro Di Battista, rinviato il rientro da Cuba: l'annuncio sui social

Cronaca

Ad annunciarlo, in un post sui social, è stata l'associazione Schierarsi fondata dallo stesso deputato, colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola era prevista per oggi, 5 settembre, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. “Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni”, ha scritto l'associazione

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L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo, in un post sui social, è stata l'associazione Schierarsi fondata dallo stesso deputato, colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, 5 settembre, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. “Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti”, hanno riferito dall'associazione.  

Il rientro

Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. A raggiungerlo per un consulto diretto sono stati poi due specialisti del Policlinico Gemelli. Nei giorni scorsi, lo stesso deputato aveva pubblicato un post sui social annunciando il rientro in Italia e spiegando di "sentirsi meglio" e di essere "ottimista". Di Battista aveva poi precisato che i costi del rimpatrio, previsto con un'aeroambulanza, sarebbero stati sostenuti dalla compagnia assicurativa con cui aveva stipulato una polizza prima di partire.

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