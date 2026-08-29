Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: è grave. Tajani: "In contatto con ambasciata"Politica
Secondo quanto riportato dalla Farnesina l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato in gravi condizioni in un ospedale cubano a Santa Clara, a 300 chilometri da L'Avana. Avrebbe accusato un forte mal di testa. Grande apprensione è stata espressa in una nota del Movimento 5 Stelle. Tajani: "In contatto con l'Ambasciata italiana a Cuba: pronti a fornire tutta l'assistenza necessaria"
Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di ieri, venerdì 28 agosto, in un ospedale di Cuba. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, è stata poi confermata dal ministro Antonio Tajani e da altre fonti. Di Battista, 48 anni, ex deputato del Movimento Cinque Stelle e vicepresidente dell'associazione Schierarsi, è "giunto in ospedale in gravi condizioni" dopo aver accusato un forte mal di testa. Si trova in un ospedale di Santa Clara, cittadina a 300 chilometri dalla capitale L'Avana.
Le condizioni di Di Battista
Da quanto è emerso, Alessandro Di Battista è stato ricoverato a Cuba nella serata di venerdì 28 agosto. Le sue condizioni, secondo diverse fonti, sarebbero “gravi”. L’ex deputato del Movimento 5 stelle avrebbe accusato un forte mal di testa e un malore, prima di essere portato in un ospedale a Santa Clara.
Tajani: "Pronti a fornire tutta l'assistenza necessaria"
"Da questa notte sono in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a L’Avana dove si trovava in viaggio. Prego per la sua salute. Il ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta", ha scritto sui social il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La Farnesina e il ministro hanno poi precisato che Di Battista è ricoverato in un ospedale di Santa Clara, e non a L'Avana.
Era a Cuba per “una serie di reportage”
La notizia è stata confermata anche da Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it. Gomez ha spiegato che Di Battista era a Cuba per dei reportage. "Da anni è tornato a fare il giornalista con numerose inchieste e anche in questa occasione si trovava sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano e TvLoft dal titolo 'La polvere del mondo’”, ha spiegato. Sulle condizioni dell’ex parlamentare ha aggiunto che "è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore".
M5S: "Grande apprensione"
"La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione", ha dichiarato in una nota il M5s.
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