Blocco diesel Euro 5, Salvini: "Possibile proroga per il 2027"

"L'ideologia pseudo-green di Bruxelles sta facendo danni da miliardi di euro: le case green che obbligano a cambiare le finestre, la legge che mette fuorilegge i caminetti. Ecco, vorrei che a Bruxelles ci fosse gente più equilibrata, più di buonsenso. Anche perché, spesso, consuma meno e impatta meno un Euro 6 di ultima generazione o di un'auto elettrica. A Bruxelles chiediamo di non rompere le scatole, in un momento difficile, alla gente che lavora. E se continuano a farlo il Governo italiano si mette di traverso". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a 'Mattino Cinque', in onda su Canale 5.

Salvini su bollo auto: "Conto di salire sopra gli 80 kw"

Quella riguardo l'esenzione dal bollo auto "è un'operazione che non raggiunge tutti gli italiani, ma nella prossima legge di Bilancio l'obiettivo della Lega, e conto dell'intero governo, sarà salire oltre gli 80 kw di potenza e cilindrata per raggiungere un numero maggiore di auto coinvolte. Ci abbiamo lavorato con i dati della motorizzazione civile auto e moto, perché ricordo che ci sono anche 7 milioni di moto e motocicli che saranno esenti dal bollo". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Mattino 5. "È curioso certa sinistra che in passato aveva aumentato il bollo si lamenti che l'abbiamo tolto", ha aggiunto.