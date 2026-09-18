Blocco diesel Euro 5, Salvini: "Possibile proroga per il 2027"

Il mio obiettivo - spiega il ministro Salvini- è lasciare tranquilli per tutto il 2027 queste centinaia di migliaia di italiane e di italiani che magari troveranno i soldi per cambiare la macchina l'anno prossimo". "A Bruxelles – aggiunge - chiediamo di non rompere le scatole in un momento difficile alla gente che lavora, e se continuano a farlo il governo italiano si mette di traverso"
"Nel prossimo Consiglio dei ministri personalmente porto un decreto all'interno del quale c'è anche il rinvio di questo stop insensato", ovvero quello riguardo il blocco alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in alcune zone d'Italia. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Mattino 5, specificando che la norma "è inserita nel decreto che abbiamo scritto per dare ossigeno a centinaia di migliaia di persone per tutto il 2027".
Salvini: “Bruxelles non rompa con ideologia pseudo-green"
"L'ideologia pseudo-green di Bruxelles sta facendo danni da miliardi di euro: le case green che obbligano a cambiare le finestre, la legge che mette fuorilegge i caminetti. Ecco, vorrei che a Bruxelles ci fosse gente più equilibrata, più di buonsenso. Anche perché, spesso, consuma meno e impatta meno un Euro 6 di ultima generazione o di un'auto elettrica. A Bruxelles chiediamo di non rompere le scatole, in un momento difficile, alla gente che lavora. E se continuano a farlo il Governo italiano si mette di traverso". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a 'Mattino Cinque', in onda su Canale 5.
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Salvini su bollo auto: "Conto di salire sopra gli 80 kw"
Quella riguardo l'esenzione dal bollo auto "è un'operazione che non raggiunge tutti gli italiani, ma nella prossima legge di Bilancio l'obiettivo della Lega, e conto dell'intero governo, sarà salire oltre gli 80 kw di potenza e cilindrata per raggiungere un numero maggiore di auto coinvolte. Ci abbiamo lavorato con i dati della motorizzazione civile auto e moto, perché ricordo che ci sono anche 7 milioni di moto e motocicli che saranno esenti dal bollo". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Mattino 5. "È curioso certa sinistra che in passato aveva aumentato il bollo si lamenti che l'abbiamo tolto", ha aggiunto.