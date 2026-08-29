Chi è Alessandro Di Battista, dal "Dibba" del M5s al reporter

Nato a Roma il 4 agosto 1978, Alessandro Di Battista è stato uno dei protagonisti più riconoscibili e divisivi delle origini del Movimento 5 Stelle. Cresciuto nei meetup e nelle piazze di Beppe Grillo, ne ha incarnato l'anima più radicale e movimentista, quella dell'"uno vale uno" e della democrazia diretta. Deputato alla Camera dal 2013 al 2018 e componente del direttorio voluto da Grillo, ha costruito la propria immagine attorno a una parola: opposizione. Uscito dal Movimento nel 2021, non ha lasciato la politica ma l'ha trasformata, dedicandosi a reportage, libri, podcast, televisione e teatro.

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