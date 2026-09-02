Di Battista scrive da Cuba: "Mi sento meglio, torno venerdì"

L'ex deputato del M5s, ricoverato a Cuba dal 28 agosto per un malore, annuncia sui social il rientro in Italia venerdì 4 settembre. Il trasporto avverrà con un'aeroambulanza, con i costi coperti dalla polizza assicurativa stipulata prima della partenza. "Sono stati giorni difficili, ma sono ottimista", scrive, ringraziando i medici cubani ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre. Lo ha annunciato lui stesso sui social, a pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. "Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto", ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Il rientro avverrà con un'aeroambulanza, i cui costi saranno sostenuti dalla compagnia assicurativa con cui aveva stipulato una polizza prima di partire.

L'annuncio del rientro Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. Il momento del ritorno si avvicina: la partenza è fissata per venerdì, con il trasferimento affidato a un'aeroambulanza. "Ringrazio i medici cubani che, come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali", ha aggiunto. Un ringraziamento è andato anche a quanti gli hanno manifestato vicinanza in questi giorni: "Grazie a tutti per l'affetto che è superiore a quello che mi sarei mai immaginato". Leggi anche Chi è Alessandro Di Battista, dal "Dibba" del M5s al reporter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Di Battista (@aledibattista) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie