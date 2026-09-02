Di Battista scrive da Cuba: "Mi sento meglio, torno venerdì"

L'ex deputato del M5s, ricoverato a Cuba dal 28 agosto per un malore, annuncia sui social il rientro in Italia venerdì 4 settembre. Il trasporto avverrà con un'aeroambulanza, con i costi coperti dalla polizza assicurativa stipulata prima della partenza. "Sono stati giorni difficili, ma sono ottimista", scrive, ringraziando i medici cubani
Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre. Lo ha annunciato lui stesso sui social, a pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. "Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto", ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Il rientro avverrà con un'aeroambulanza, i cui costi saranno sostenuti dalla compagnia assicurativa con cui aveva stipulato una polizza prima di partire.
L'annuncio del rientro
Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. Il momento del ritorno si avvicina: la partenza è fissata per venerdì, con il trasferimento affidato a un'aeroambulanza. "Ringrazio i medici cubani che, come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali", ha aggiunto. Un ringraziamento è andato anche a quanti gli hanno manifestato vicinanza in questi giorni: "Grazie a tutti per l'affetto che è superiore a quello che mi sarei mai immaginato".
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Il ricovero e l'assistenza
L'ex parlamentare era stato colpito da forti mal di testa e ricoverato prima a Santa Clara, poi a L'Avana. Nei giorni scorsi due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma erano volati sull'isola per affiancare i sanitari dell'ospedale "Hermanos Ameijeiras" e valutare l'idoneità del paziente al volo. Al suo fianco, tra gli altri, la madre dei suoi due figli e il presidente dell'associazione da lui fondata. Nello stesso messaggio Di Battista ha dedicato un passaggio alla situazione a Gaza, denunciando quello che ha definito l'"Olocausto palestinese" e ricordando che molti medici e infermieri palestinesi uccisi negli ultimi anni si erano formati proprio a Cuba.
Foto Ipa
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'Grillino' della prima ora, fin dall’inizio della sua militanza ha rappresentato l’ala più ortodossa e intransigente del Movimento. Per lui un mandato da deputato dal 2013 al 2018, poi il suo attivismo si è trasferito fuori dal Parlamento con gli attacchi all’ala governista pentastellata: prima per l’alleanza con il Pd nel governo Conte bis e poi per il via libera a prendere parte a un esecutivo con Draghi. Proprio in quest'ultima occasione, si consuma la spaccatura definitiva che ha portato alla separazione