Il leader della Lega, al termine del Consiglio federale, in cui si è discusso del Congresso straordinario, ha chiarito: "Mi è stata ribadita all'unanimità dei presenti la fiducia nel mio ruolo di segretario", ma "voglio che sia il Congresso che rappresenta tutti i militanti, tutti i sindaci, tutti i territori ad avere l'ultima parola" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"Il Consiglio federale mi ha ribadito all'unanimità dei presenti la fiducia nel mio ruolo di segretario. Ma come ho detto ieri, voglio che sia il Congresso che rappresenta tutti i militanti, tutti i sindaci, tutti i territori ad avere l'ultima parola". A chiarirlo è stato il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine del Consiglio federale in via Bellerio - durato 4 ore - in cui si è discusso del Congresso straordinario, per cui, però, non ci sono ancora né data né luogo. "Conto e mi aspetto che si candidi qualcuno d'altro", ha sottolineato Salvini.

Salvini: "Lombardi unici che non possono chiedere più rappresentanza" "Abbiamo convocato un Congresso perché c'è la Lega che si occupa di tutta Italia, poi l'ho detto a qualche giornalista che parlava della 'fronda lombarda': dovrebbero essere arrabbiate tutte le altre 19 regioni italiane, dovrebbero essere arrabbiati i veneti, i liguri, i toscani o i calabresi, perché su cinque ministri ci sono cinque ministri Lombardi”, ha detto ancora il leader della Lega. "Quindi gli unici che proprio non possono chiedere più rappresentanza e più presenza sul territorio sono i lombardi, lo dico da lombardo, potrebbero essere i veneti o i piemontesi o i siciliani che mi dicono: ‘Amico mio troppi lombardi’”. Approfondimento La Guida: Meloni, Salvini e l'effetto Vannacci