Salvini convoca congresso straordinario della Lega, Fontana: "Porteremo le nostre idee"

"Quando ci si può trovare per confrontarsi è sempre una cosa positiva. Adesso vedremo che tipo di congresso intende impostare il nostro segretario e in quella sede continueremo a rappresentare quelle che sono le nostre idee", ha detto il presidente della Regione Lombardia

Matteo Salvini, nel raduno tenutosi ieri a Pontida, ha convocato a sorpresa un congresso straordinario della Lega a ottobre, sfidando i "nordisti" e provando così a uscire dalla stretta in cui lo tengono da mesi. Un annuncio che non ha stupito il presidente della Lombardia Attilio Fontana che, a margine di 'Salute Direzione Nord', ha detto: "Quando ci si può trovare per confrontarsi è sempre una cosa positiva". Il governatore ha aggiunto: "Adesso vedremo che tipo di congresso intende impostare il nostro segretario e in quella sede continueremo a rappresentare quelle che sono le nostre idee". Oggi alle 15 si riunisce il consiglio federale e lì si deciderà che tipo di congresso sarà, se elettivo o programmatico. Cioè se ci sarà spazio per qualche ritocco allo statuto come nell'ultimo congresso del 2025 (riuscendo magari a far passare le istanze sulla Lega a tre teste) o solo la conferma del segretario.