Il segretario della Lega e vicepremier chiuderà il tradizionale incontro della Lega a Pontida con il suo discorso, previsto in tarda mattinata. “Vinciamo solo se forti, uniti, liberi e coraggiosi da nord a sud e lo dico da milanese, lombardo e da padano”, ha dichiarato ieri Salvini. A invocare coesione è anche la fronda nordista, con il capogruppo al Senato Romeo che ha sottolineato come la dialettica interna al partito continuerà anche nei prossimi mesi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si chiude con l’intervento del segretario della Lega, Matteo Salvini, previsto in tarda mattinata una Pontida nella quale riecheggia più che mai la parola unità. A invocarla è lo stesso segretario che già nella giornata di ieri, nella Pontida dei giovani, ha dichiarato: “La Lega vince solo se è forte, se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud, e lo dico da milanese, lombardo e da padano. Serve coraggio determinazione e pazienza, che vuol dire mai mollare nel bene e nel male e mai montarsi la testa col vento in poppa, mai deprimersi ma rimboccarsi le maniche". Immancabile il ricordo di Umberto Bossi: la domenica di Pontida si è infatti aperta con la proiezione di un video con le frasi più celebri del fondatore del partito accolto dagli applausi dei militanti e anche un abbraccio tra un giovane Salvini e il Senatur."Per sempre con noi capo", è la scritta che è apparsa al termine del tributo al fondatore, e poi è risuonato sul pratone di Pontida il celebre Va', pensiero.

I possibili fischi Resta la paura di una possibile contestazione della linea politica del segretario, soprattutto dall’anima più nordista del partito che però, per bocca di Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, si è augurata l’assenza di contestazioni per Salvini. Ora, però, la parola passa alla base del partito: i fischi, ieri non si sono sentiti, e sembrano quindi scongiurati, ma resta una certa tensione nel partito. Lo dimostra il gazebo presente sul pratone di Pontida, dove si vendono magliette in sostegno di Salvini, che molti indossano già alle nove del mattino. "Sono state prenotate trecento e altri trecento le abbiamo qua pronte da vendere. Oggi questa è la maglietta da avere e dovremmo indossarla tutti perché dobbiamo dare al nostro segretario il senso di fiducia. Per noi la Lega è Matteo", spiega Cristina di Limbiate. Non la pensa così Livio Ghidelli, militante di lungo corso che chiede le dimissioni del segretario. E infatti indossa la maglietta 'Lega Nord fino alla morte'. "Questa maglietta manda un messaggio che Salvini se ne deve andare - spiega -, perché ha snaturato la Lega, altrimenti la gente non capisce che differenza che c'è nel votare Vannacci e la Meloni. Se arriva Zaia in una notte recuperiamo migliaia di voti", dichiara. All'arrivo a Pontida, Romeo ha dichiarato: "Non vogliamo una Lega divisa o più leghe ma una Lega unica e unita in una confederazione con nord centro e sud. Il federalismo non divide ma unisce, questo è stato il nostro mantra per anni, una Lega unica che sappia valorizzare i territori. E' l'unico modo per conciliare la Lega come sindacato del territorio è una confederazione che tenga unita ma anche liberta e autonomia territoriale". Leggi anche Lega, Matteo Salvini: "Vinciamo solo se uniti e liberi, da nord a sud"