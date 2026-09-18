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M5S, evento Nova a Milano: programma e ospiti attesi

Politica
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Il 19 e 20 settembre i Cinque Stelle si ritroveranno al World Join Center di Milano per la due giorni finale di 'Nova - Parola all'Italia': oltre cento tappe e migliaia di persone coinvolte per raccogliere idee e proposte che ora saranno discusse e votate

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"Parola all'Italia", è il claim di Nova, il percorso di partecipazione lanciato dai Cinque Stelle, che arriva alla tappa finale - sabato 19 e domenica 20 settembre al World Join Center di Milano - delineando con i suoi numeri anche la scommessa politica di Giuseppe Conte di allargare il confronto oltre i confini del Movimento e provare a intercettare un'area più ampia del suo elettorato. In tutto, spiegano da Campo Marzio, sono state coinvolte 17mila persone. E un dato spicca: il 44% dei partecipanti non è iscritto al Movimento. Centocinque le piazze attraversate, alle quali si aggiungono due appuntamenti online dedicati agli italiani all'estero, per quasi duemila tavoli di lavoro. Venti i temi scelti per un ulteriore approfondimento, mentre oltre 500 persone sono state formate per accompagnare e organizzare il percorso di partecipazione. A Milano le priorità raccolte nei territori saranno selezionate e trasformate in proposte, dando forma all'agenda con cui Conte si prepara anche al confronto sul futuro programma del campo largo.

Gli ospiti di Nova, da Francesca Albanese a Marco Travaglio

"Per mesi e mesi abbiamo costruito, raccolto le vostre istanze, le vostre priorità, le vostre urgenze. E adesso abbiamo tante proposte", ha annunciato Giuseppe Conte in un video sui social nei giorni scorsi, dando appuntamento a Milano per "dare forma all'Italia che vogliamo".
Il parterre va ben oltre i confini del M5s. Sabato sono attesi, tra gli altri, gli economisti Jeremy Rifkin, James Kenneth Galbraith e Jeffrey Sachs, la relatrice speciale dell'Onu per i Territori palestinesi Francesca Albanese, Mario Tozzi e Luca Mercalli. In programma anche un 'Nova Peace Forum', mentre tra gli esponenti pentastellati figurano Roberto Fico, Alessandra Todde, Pasquale Tridico, Riccardo Ricciardi e Luca Pirondini. Domenica toccherà, tra gli altri, all'ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis, a Roberto Scarpinato e Federico Cafiero de Raho. Spazio anche al confronto tra Marco Travaglio e Paolo Del Debbio e al 'Nova Youth Forum'. A chiudere entrambe le giornate sarà lo stesso Conte.

IL PROGRAMMA COMPLETO

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