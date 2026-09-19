Lega, Matteo Salvini: "Vinciamo solo se uniti e liberi, da nord a sud"

Il leader del Carroccio dal palco della Pontida dei giovani: "Servono coraggio, determinazione e pazienza, che vuol dire mai mollare nel bene e nel male e mai montarsi la testa col vento in poppa, mai deprimersi ma rimboccarsi le maniche". Domani il grande raduno dei militanti del partito ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"La Lega vince solo se è forte, se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud, e lo dico da milanese, lombardo e da padano". Matteo Salvini ribadisce ancora una volta l’importanza di non disperdere le varie anime del Carroccio, dopo le tensioni delle ultime settimane per divergenze tra le correnti interne al partito. Lo fa dal luogo simbolo della Lega, sul palco della Pontida dei giovani, che anticipa il grande raduno di domani, 20 settembre. "Sarà una Pontida bella e soprattutto, a differenza di altri post radical chic, sarà una Pontida di popolo, fatta di gente che lavora", dice. E per l’occasione aggiunge: "Servono coraggio, determinazione e pazienza, che vuol dire mai mollare nel bene e nel male e mai montarsi la testa col vento in poppa, mai deprimersi ma rimboccarsi le maniche". Riferendosi ai presunti militanti del sud pagati per arrivare al raduno di domani, a compensare le assenze paventate, ha attaccato il quotidiano La Repubblica: "Ai chiacchieroni di Repubblica dico: imparate a stare al mondo anziché dire c***ate e inventare".

Salvini ricorda Bossi e omaggia Maroni "Se io sono qua e voi siete qua stasera, e se l'Italia ha avuto una possibilità, è perché c'è stato un visionario che ha ridato voce e dignità al popolo, gli ha dato orgoglio e obiettivi: Umberto Bossi", ha detto Salvini omaggiando il fondatore del partito, scomparso lo scorso 19 marzo a 84 anni. Poi ha ricordato anche il successore di Bossi alla guida della Lega, Roberto Maroni, che "ha preso il testimone in un momento difficile". Vedi anche Fontana: "La Lega ha le idee chiare"