Il vicepremier Matteo Salvini, dal palco di Pontida, ha ribadito che la candidata sindaca della Lega sarà Silvia Sardone. "Da milanese spero dall'anno prossimo di essere amministrato da un sindaco che conosce la sua città. Questo sindaco non può che chiamarsi Silvia Sardone e dopo anni libereremo Milano dalle sinistre", le parole del leader leghista.

Sardone: "Sono pronta, rilancio idea delle primarie"

"Ringrazio Matteo Salvini per la fiducia. Sono pronta, con tutta la Lega, ad affrontare la sfida delle comunali a Milano. A tal proposito rilancio l’opportunità delle primarie per decidere definitivamente il candidato sindaco del centrodestra a cui ovviamente parteciperei volentieri" ha commentato Sardone in una nota. "Di fronte a una sinistra pessima che da anni obbliga Milano all’immobilismo, al degrado e all’insicurezza è necessaria una campagna d’attacco per ridare entusiasmo alla nostra città. Non è più accettabile che nelle cronache dei giornali Milano risulti la capitale dei record di reati e di multe e venga ricordata solo come la città dei maranza, dei cantieri fermi, degli affitti alle stelle, delle moschee abusive e delle piste ciclabili. Milano ha bisogno di ritrovare una visione e di svoltare dopo gli anni di mediocre amministrazione di Beppe Sala" ha aggiunto la vice segretario del partito.

Fontana: "Amministratori della Lega sono i migliori"

Per Silvia Sardone è arrivato anche l'endorsment del governatore della Lombardia Attilio Fontana. "Credo che la Lega sia nelle condizioni di guidare qualunque istituzione: Comuni, Province, Regioni, governo nazionale; perché dispone di amministratori che sono che sono sicuramente i migliori, i più preparati, i più esperti, per me non ci sono dubbi su questa cosa" ha detto infatti Fontana a chi gli chiedeva un commento sulla candidatura dell'esponente leghista.