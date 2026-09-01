Comunali Milano, Mario Calabresi pronto alla candidatura a sindaco

Il giornalista ed ex direttore di Repubblica e La Stampa ha lasciato Chora Media, la società di podcast che aveva fondato. Secondo le anticipazioni di Corriere e HuffPost sarebbe pronto a ufficializzare la sua discesa in campo per Palazzo Marino, con le dimissioni anche dalla presidenza del gruppo Be Water Content
Mario Calabresi ha lasciato Chora Media e si prepara a scendere in campo per la corsa a sindaco di Milano. L'uscita del giornalista dalla società di produzione di podcast è confermata all'Adnkronos da fonti informate, dopo le prime indiscrezioni di stampa. Secondo quanto anticipato da Corriere della Sera e HuffPost, l'ex direttore di Repubblica e La Stampa sarebbe ormai pronto a ufficializzare la sua candidatura a Palazzo Marino.
L'addio a Chora Media
Calabresi ha comunicato ai colleghi della sua azienda la decisione di lasciare. L'uscita riguarderebbe anche i ruoli di direttore editoriale e di presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Be Water Content, che comprende Chora Media e Will Media. Calabresi aveva fondato Chora Media nel 2020, dopo una lunga carriera nella carta stampata culminata con la direzione dei due quotidiani.
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Stando alle ricostruzioni giornalistiche, il giornalista avrebbe già informato i suoi collaboratori delle proprie intenzioni. La corsa a Palazzo Marino non è però ancora stata ufficializzata con una dichiarazione pubblica. L'annuncio formale sarebbe atteso a breve.
Chi è Mario Calabresi
Nato a Milano nel 1970, Mario Calabresi è figlio del commissario Luigi Calabresi, ucciso nel 1972. Giornalista di lungo corso, ha diretto La Stampa dal 2009 al 2015 e successivamente Repubblica, fino al 2019. Nel 2020 ha fondato Chora Media, tra le prime realtà italiane dedicate alla produzione di podcast, poi confluita nel gruppo Be Water Content insieme a Will Media. Nel corso della carriera ha firmato diversi libri, molti dei quali dedicati alla memoria degli anni di piombo e alla storia della sua famiglia.