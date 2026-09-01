Comunali Milano, Mario Calabresi pronto alla candidatura a sindaco

Il giornalista ed ex direttore di Repubblica e La Stampa ha lasciato Chora Media, la società di podcast che aveva fondato. Secondo le anticipazioni di Corriere e HuffPost sarebbe pronto a ufficializzare la sua discesa in campo per Palazzo Marino, con le dimissioni anche dalla presidenza del gruppo Be Water Content ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Mario Calabresi ha lasciato Chora Media e si prepara a scendere in campo per la corsa a sindaco di Milano. L'uscita del giornalista dalla società di produzione di podcast è confermata all'Adnkronos da fonti informate, dopo le prime indiscrezioni di stampa. Secondo quanto anticipato da Corriere della Sera e HuffPost, l'ex direttore di Repubblica e La Stampa sarebbe ormai pronto a ufficializzare la sua candidatura a Palazzo Marino.

L'addio a Chora Media Calabresi ha comunicato ai colleghi della sua azienda la decisione di lasciare. L'uscita riguarderebbe anche i ruoli di direttore editoriale e di presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Be Water Content, che comprende Chora Media e Will Media. Calabresi aveva fondato Chora Media nel 2020, dopo una lunga carriera nella carta stampata culminata con la direzione dei due quotidiani. Leggi anche Milano, Mario Calabresi: "Candidarmi a sindaco? Ci sto pensando"

Verso la candidatura a sindaco Stando alle ricostruzioni giornalistiche, il giornalista avrebbe già informato i suoi collaboratori delle proprie intenzioni. La corsa a Palazzo Marino non è però ancora stata ufficializzata con una dichiarazione pubblica. L'annuncio formale sarebbe atteso a breve.