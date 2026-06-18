Da oggi oltre 527mila studenti affrontano l'esame di Maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, con la scelta tra tra sette tracce fornite direttamente dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Le opzioni sono suddivise in tre tipologie: due analisi del testo (di cui uno poetico e l'altro in prosa) tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. I candidati hanno sei ore di tempo per la stesura dei loro elaborati. Venerdì seguirà la seconda prova. Poi sarà la volta degli orali.

Il nuovo esame, che fa il suo debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. "È una prova importante, certo, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate questa prova con fiducia", è il messaggio che la premier Meloni ha rivolto alle ragazze e ai ragazzi dalle pagine di Skuola.net.

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