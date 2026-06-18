Maturità 2026, oggi prima prova scritta d'italiano. Meloni: "Affrontate esami con fiducia"
Da oggi oltre 527mila studenti affrontano gli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano (la scelta è tra sette tracce), mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che fa il suo debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. Meloni a Skuola.net: "È una prova importante ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona"
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Da oggi oltre 527mila studenti affrontano l'esame di Maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, con la scelta tra tra sette tracce fornite direttamente dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Le opzioni sono suddivise in tre tipologie: due analisi del testo (di cui uno poetico e l'altro in prosa) tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. I candidati hanno sei ore di tempo per la stesura dei loro elaborati. Venerdì seguirà la seconda prova. Poi sarà la volta degli orali.
Il nuovo esame, che fa il suo debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. "È una prova importante, certo, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate questa prova con fiducia", è il messaggio che la premier Meloni ha rivolto alle ragazze e ai ragazzi dalle pagine di Skuola.net.
Per approfondire:
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- Maturità 2026, il trend social #studywithme diventa virale
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Come funziona la prima prova
Oggi, dalle 8.30, i candidati si confrontano con la prima prova, quella di italiano, uguale per tutti. Sono sei le ore a disposizione per consegnare il proprio elaborato. Le tracce vengono fornite direttamente dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Gli studenti possono scegliere liberamente tra sette opzioni, suddivise in tre tipologie: due analisi del testo (di cui uno poetico e l'altro in prosa) tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità.
Maturità, dai cellulari vietati alla scena muta all’orale: le regole da conoscere
Cellulari da consegnare, smartwatch vietati, internet disattivato durante gli scritti e attenzione massima anche al colloquio orale. Con l’esame di maturità ormai alle porte, non contano soltanto preparazione e crediti scolastici: il rispetto delle regole può incidere direttamente sull’esito finale. Lo confermano le disposizioni richiamate dal ministero dell’Istruzione e del Merito in una nota operativa diffusa in vista delle prove, insieme alle recenti pronunce dei giudici su cellulari, scena muta all’orale e ricorsi contro le bocciature. Ecco le regole da tenere a mente.
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"Nonno" Orazio dà l'esame a 78 anni: "Ho frequentato l'intero anno e lo consiglio a tutti"
"Stasera cena alle 8 con mia moglie, poi un po' di tv e a letto. Domani sveglia alle 5, ginnastica, un caffè con qualche biscotto e poi a scuola per dare l'esame di maturità". Orazio Rinaldi, 78 anni, romano d'adozione ma pugliese originario di Monte Sant'Angelo, è sicuramente uno degli studenti più anziani che domani, all'Istituto superiore Calamandrei di Roma, affronterà la prima prova scritta. "E sto vivendo la stessa ansia dei miei compagni 19enni - confida all'Adnkronos - tuttavia è un'esperienza che consiglio di fare a tutti i miei coetanei che per diversi motivi non hanno mai conseguito un diploma". Tenente colonnello dell'Esercito in pensione, per 16 anni al Centro sportivo come vicepresidente vicario dell'Associazione italiana scherma, Rinaldi aveva sempre rimpianto di non avere un 'pezzo di carta'. "Ho sempre pensato che un ufficiale non può non avere la maturità, io da militare ho studiato ma non c'era un riconoscimento civile". Quindi la decisione di mettersi in gioco, e farlo con tutti i crismi.
Nuova Maturità al via, in archivio l'esame di Stato: ecco cosa cambia
La Maturità 2026 cambia fisionomia, a partire dal nome - non più esame di Stato ma Maturità, appunto - e dal calendario, che si sposta in avanti di 24 ore rispetto alla tradizione. Per ottenere il diploma non basterà più affidarsi ai calcoli sui crediti: la nuova architettura delle prove richiede un ruolo attivo dello studente, punta a valutarne il grado di maturazione, autonomia e responsabilità, e attribuisce un peso inedito al comportamento in classe
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La maturità per 527mila, Meloni: "Non definisce il vostro valore"
Si partirà puntuali alle 8,30 con la prima prova, il tema. Le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono in tutto sette, divise in tre tipologie diverse: due analisi del testo (uno poetico e l'altro in prosa), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. E' fondamentale avere con sé un documento d'identità, penne e il dizionario di lingua italiana. I fogli protocollo, timbrati, verranno forniti dalla scuola. Smartphone, smartwatch, tablet e auricolari sono vietati o si rischia l'esclusione dall'esame. La premier Giorgia Meloni, ha voluto rivolgere i propri auguri agli studenti. "La Maturità è una prova importante, certo - ha detto - ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate questa prova con fiducia". Nel suo messaggio, Meloni riconosce il carico emotivo che accompagna questi giorni, come la fatica della preparazione, l'attesa, le aspettative, l'ansia. "È normale", ha assicurato. E proprio per questo, ha spiegato, ha voluto mandare loro "un saluto sincero e un incoraggiamento affettuoso".