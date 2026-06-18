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"Passerò per Piazza di Spagna", il testo della poesia di Pavese all'esame di Maturità 2026

Cronaca

In una delle tracce della prova di italiano, ai maturandi viene chiesto di analizzare e interpretare il testo dell'autore piemontese e di rispondere ad una serie di domande. I versi parlano dell'amore non ricambiato dello scrittore per l'attrice statunitense Constance Dowling. IL TESTO INTEGRALE

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È la poesia dello scrittore Cesare Pavese "Passerò per Piazza di Spagna" una delle tracce proposte all'esame di maturità 2026 per la prova di italiano (TUTTE LE TRACCE - IL LIVEBLOG). Ai maturandi viene chiesto di analizzare e interpretare il testo letterario e di rispondere ad una serie di domande. I versi parlano dell'amore non ricambiato dell'autore per l'attrice statunitense Constance Dowling.

"Passerò per Piazza di Spagna": il testo integrale

Sarà un cielo chiaro.
S’apriranno le strade
sul colle di pini e di pietra.
Il tumulto delle strade
non muterà quell’aria ferma.
I fiori spruzzati
di colori alle fontane
occhieggeranno come donne
divertite. Le scale
le terrazze le rondini
canteranno nel sole.
S’aprirà quella strada,
le pietre canteranno,
il cuore batterà sussultando
come l’acqua nelle fontane —
sarà questa la voce
che salirà le tue scale.
Le finestre sapranno
l’odore della pietra e dell’aria
mattutina. S’aprirà una porta.
Il tumulto delle strade
sarà il tumulto del cuore
nella luce smarrita. 
Sarai tu — ferma e chiara.

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