È la poesia dello scrittore Cesare Pavese "Passerò per Piazza di Spagna" una delle tracce proposte all'esame di maturità 2026 per la prova di italiano (T UTTE LE TRACCE - IL LIVEBLOG ). Ai maturandi viene chiesto di analizzare e interpretare il testo letterario e di rispondere ad una serie di domande. I versi parlano dell'amore non ricambiato dell'autore per l'attrice statunitense Constance Dowling.

"Passerò per Piazza di Spagna": il testo integrale

Sarà un cielo chiaro.

S’apriranno le strade

sul colle di pini e di pietra.

Il tumulto delle strade

non muterà quell’aria ferma.

I fiori spruzzati

di colori alle fontane

occhieggeranno come donne

divertite. Le scale

le terrazze le rondini

canteranno nel sole.

S’aprirà quella strada,

le pietre canteranno,

il cuore batterà sussultando

come l’acqua nelle fontane —

sarà questa la voce

che salirà le tue scale.

Le finestre sapranno

l’odore della pietra e dell’aria

mattutina. S’aprirà una porta.

Il tumulto delle strade

sarà il tumulto del cuore

nella luce smarrita.

Sarai tu — ferma e chiara.