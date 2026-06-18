Introduzione
Oggi è iniziato l'esame per 527.747 studenti che, per la prima prova, affrontano il tema (TUTTE LE NEWS LIVE). Le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono in tutto sette, divise in tre tipologie diverse: due analisi del testo (uno poetico e l'altro in prosa), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. Ecco tutti i dettagli.
Quello che devi sapere
La prima prova
Ad aprire l’esame di Maturità del 2026, come da tradizione, è la prima prova di italiano. Gli studenti hanno 6 ore di tempo (dalle 8.30) per consegnare il proprio scritto. La prova è uguale per tutti a livello nazionale, con le tracce che vengono fornite direttamente dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Lo scopo del tema è quello di accertare la padronanza della lingua italiana, e anche mostrare le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti.
I candidati hanno la possibilità di scegliere liberamente tra sette diverse tracce suddivise in tre tipologie: ci sono infatti due analisi del testo - di cui uno poetico e l'altro in prosa - tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità.
Per approfondire:
Maturità, dai cellulari vietati alla scena muta all’orale: le regole da conoscere
Tipologia A - "Passerò per piazza di Spagna" di Cesare Pavese
Tra le tracce della tipologia A (analisi del testo) è uscita la poesia Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese. Si tratta di un testo sull'amore non ricambiato per l'attrice statunitense Constance Dowling. Ai maturandi viene chiesto di analizzare, interpretare il testo letterario e di rispondere a una serie di domande.
Per approfondire: Maturità 2026, oggi prima prova scritta di italiano: nelle tracce anche Pavese. LIVE
Tipologia A - "I piaceri" di Vitaliano Brancati
La seconda traccia della tipologia A, sempre analisi del testo ma per la prosa, è un brano tratto da I piaceri di Vitaliano Brancati.
Tipologia B - Assemblea Costituente e Giuseppe Saragat
Una delle tracce di testo argomentativo (B1) è l’Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del Presidente Giuseppe Saragat.
Tipologia B - Un brano di Piero Bianucci
Nella tipologia B2 (testo argomentativo) è uscito un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci tratto da Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire.
Tipologia B - "I confini contano" di Frank Furedi
Terza traccia della tipologia B (testo argomentativo) è uscito un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi: I confini contano. Perchè l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare fontiere.
Tipologia C - "Il concetto di fatica" con un brano di Mario Calabresi
Uno dei temi di attualità è incentrato su "Il concetto di fatica", utilizzando come spunto un brano del giornalista Mario Calabresi, tratto dal suo libro Alzarsi all'alba.
Tipologia C - Articolo di Wenke Husmann
La seconda traccia di tipologia C sui temi di attualità della prima prova della Maturità 2026 ruota attorno al concetto di "incanto". La fonte è un articolo della giornalista Wenke Husmann, Funziona a meraviglia, apparso sulla rivista Internazionale nel gennaio 2026.
Per approfondire: Lo speciale sulla Maturità 2026