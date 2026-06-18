Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Maturità 2026, le tracce della prima prova: Pavese e Brancati per l'analisi del testo

Cronaca
©Ansa

Introduzione

Oggi è iniziato l'esame per 527.747 studenti che, per la prima prova, affrontano il tema (TUTTE LE NEWS LIVE). Le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono in tutto sette, divise in tre tipologie diverse: due analisi del testo (uno poetico e l'altro in prosa), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. Ecco tutti i dettagli.

Quello che devi sapere

La prima prova

Ad aprire l’esame di Maturità del 2026, come da tradizione, è la prima prova di italiano. Gli studenti hanno 6 ore di tempo (dalle 8.30) per consegnare il proprio scritto. La prova è uguale per tutti a livello nazionale, con le tracce che vengono fornite direttamente dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Lo scopo del tema è quello di accertare la padronanza della lingua italiana, e anche mostrare le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti.

 

I candidati hanno la possibilità di scegliere liberamente tra sette diverse tracce suddivise in tre tipologie: ci sono infatti due analisi del testo - di cui uno poetico e l'altro in prosa - tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità.

 

Per approfondire:

Maturità, dai cellulari vietati alla scena muta all’orale: le regole da conoscere

1/8

Tipologia A - "Passerò per piazza di Spagna" di Cesare Pavese

Tra le tracce della tipologia A (analisi del testo) è uscita la poesia Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese. Si tratta di un testo sull'amore non ricambiato per l'attrice statunitense Constance Dowling. Ai maturandi viene chiesto di analizzare, interpretare il testo letterario e di rispondere a una serie di domande. 

 

Per approfondire: Maturità 2026, oggi prima prova scritta di italiano: nelle tracce anche Pavese. LIVE

2/8
pubblicità

Tipologia A - "I piaceri" di Vitaliano Brancati

La seconda traccia della tipologia A, sempre analisi del testo ma per la prosa, è un brano tratto da I piaceri di Vitaliano Brancati.

3/8

Tipologia B - Assemblea Costituente e Giuseppe Saragat

Una delle tracce di testo argomentativo (B1) è l’Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del Presidente Giuseppe Saragat.

 

4/8
pubblicità

Tipologia B - Un brano di Piero Bianucci

Nella tipologia B2 (testo argomentativo) è uscito un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci tratto da Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire.

 

 

5/8

Tipologia B - "I confini contano" di Frank Furedi

Terza traccia della tipologia B (testo argomentativo) è uscito un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi: I confini contano. Perchè l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare fontiere.

6/8
pubblicità

Tipologia C - "Il concetto di fatica" con un brano di Mario Calabresi

Uno dei temi di attualità è incentrato su "Il concetto di fatica", utilizzando come spunto un brano del giornalista Mario Calabresi, tratto dal suo libro Alzarsi all'alba

7/8

Tipologia C - Articolo di Wenke Husmann

La seconda traccia di tipologia C sui temi di attualità della prima prova della Maturità 2026 ruota attorno al concetto di "incanto". La fonte è un articolo della giornalista Wenke Husmann, Funziona a meraviglia, apparso sulla rivista Internazionale nel gennaio 2026.

 

Per approfondire: Lo speciale sulla Maturità 2026

8/8
pubblicità

Leggi anche

Cronaca

Telemarketing, da domani stop a telefonate selvagge per luce e gas

Cronaca

Maturità 2026, le frasi che gli studenti non vogliono sentirsi dire

Cronaca

Meteo, in arrivo picchi fino a 40°C. Ecco le zone più a rischio

Cronaca

Maturità 2026, domani prima prova di italiano: le tracce e cosa sapere

Cronaca

Treni, in Liguria e Veneto nuovi orari estivi e più collegamenti