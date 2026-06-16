Anche il colloquio orale può risultare determinante ai fini del superamento dell'esame. Fare scena muta davanti alla commissione può infatti giustificare la bocciatura, anche quando il percorso scolastico precedente e i crediti accumulati risultano sufficienti. Il principio è previsto dall’ordinanza del ministro Valditara ed era già stato affermato anche dai giudici. Ad esempio, il Tribunale di Palermo, con una sentenza del 24 marzo 2025 ha esaminato il ricorso di una studentessa di un istituto professionale che aveva sempre avuto buoni voti e si era presentata all’orale con 48 punti su 100. Durante il colloquio, però, l’ansia le aveva impedito di rispondere alle domande della commissione, anche su argomenti a piacere. La commissione le aveva concesso una pausa di dieci minuti, ma la candidata non era comunque riuscita a sostenere la prova. Il giorno successivo aveva inviato un certificato medico, sostenendo che la scena muta fosse stata causata da un attacco di panico, e aveva chiesto di poter ripetere l’orale. La richiesta era stata respinta e la studentessa era stata bocciata.