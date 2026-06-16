Il sorteggio avviene durante la riunione plenaria delle commissioni. Una volta conclusa questa operazione, ogni studente saprà la data esatta del proprio colloquio orale, attraverso il registro elettronico
Oggi, martedì 16 giugno, è il giorno dell’estrazione della lettera per gli orali di Maturità 2026 (TUTTE LE NOVITÀ) che avviene durante la riunione plenaria delle commissioni. Una volta conclusa questa operazione, ogni studente saprà la data esatta del proprio colloquio orale, attraverso il registro elettronico.
Il sorteggio
Il sorteggio stabilisce l'ordine alfabetico dell’esame orale, cioè dell'ultima prova della Maturità che assegna fino a 20 punti e dura tra i 40 e i 60 minuti. L'ordine d'esame dei candidati segue la sequenza alfabetica, ma non si parte direttamente dalla “a”. La lettera da cui iniziare, infatti, viene estratta a sorte: da quella poi si procede in ordine alfabetico.
Le novità del colloquio orale
Da quest’anno il colloquio si svolge su quattro discipline scelte annualmente dal ministero. In realtà due materie sono fisse: italiano e quella della seconda prova. Le altre due possono invece variare. Non si potrà più inoltre saltare la prova orale e venire promossi di default: il colloquio è diventato obbligatorio.
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Le date e le tempistiche della Maturità
Gli esami di Maturità prendono ufficialmente il via giovedì 18 giugno, alle ore 8:30, con la prima prova scritta di italiano. Il giorno dopo, cioè venerdì 19 giugno, è il turno della seconda prova, incentrata sulle materie che caratterizzano ciascun indirizzo di studio. Poi è la volta degli orali, con i primi colloqui che dovrebbero iniziare da lunedì 22 giugno. Va comunque ricordato che non esiste una data unica per tutte le scuole e che il calendario effettivo dipende esclusivamente dalle singole commissioni e dal tempo necessario per la correzione dei compiti scritti. La normativa, in ogni caso, prevede un limite massimo di cinque colloqui orali al giorno, e si stima che si andrà avanti fino alla metà di luglio circa.
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