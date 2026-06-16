Da quest’anno il colloquio si svolge su quattro discipline scelte annualmente dal ministero. In realtà due materie sono fisse: italiano e quella della seconda prova. Le altre due possono invece variare. Non si potrà più inoltre saltare la prova orale e venire promossi di default: il colloquio è diventato obbligatorio.

Il sorteggio stabilisce l'ordine alfabetico dell’esame orale, cioè dell'ultima prova della Maturità che assegna fino a 20 punti e dura tra i 40 e i 60 minuti. L'ordine d'esame dei candidati segue la sequenza alfabetica, ma non si parte direttamente dalla “a”. La lettera da cui iniziare, infatti, viene estratta a sorte: da quella poi si procede in ordine alfabetico.

Le date e le tempistiche della Maturità

Gli esami di Maturità prendono ufficialmente il via giovedì 18 giugno, alle ore 8:30, con la prima prova scritta di italiano. Il giorno dopo, cioè venerdì 19 giugno, è il turno della seconda prova, incentrata sulle materie che caratterizzano ciascun indirizzo di studio. Poi è la volta degli orali, con i primi colloqui che dovrebbero iniziare da lunedì 22 giugno. Va comunque ricordato che non esiste una data unica per tutte le scuole e che il calendario effettivo dipende esclusivamente dalle singole commissioni e dal tempo necessario per la correzione dei compiti scritti. La normativa, in ogni caso, prevede un limite massimo di cinque colloqui orali al giorno, e si stima che si andrà avanti fino alla metà di luglio circa.