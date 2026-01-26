Maturità, quando escono le materie della seconda prova e dell'orale

Per stabilire date e materie per la Maturità è previsto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito emani ogni anno, entro il mese di gennaio, un apposito decreto con cui definisce gli elementi centrali dell’esame:

la disciplina della seconda prova scritta;

l’eventuale introduzione di una terza prova per determinati indirizzi;

le quattro materie su cui verterà il colloquio orale e le relative modalità di svolgimento.

In base a queste disposizioni, entro il 31 gennaio 2026 gli studenti avranno quindi comunicazione ufficiale sia della materia del secondo scritto sia delle discipline oggetto dell’orale. Per quanto riguarda invece gli istituti professionali, restano valide le regole particolari già previste dalla normativa in vigore.

Per approfondire: Maturità, Valditara: "Cambia l’orale: quattro materie note a gennaio". Tutte le novità