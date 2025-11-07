Maturità, Valditara: "Cambia l’orale: quattro materie note a gennaio"

Il ministro dell'Istruzione, ospite di Skuola.net e intervistato dal direttore Daniele Grassucci nel nuovo episodio del vodcast youtube #Sapevatelo, ha introdotto le nuove regole per l'esame di Stato. "Chi rifiuta la prova, ripete l’anno. Non sarà più possibile chiudere l’esame basandosi solo sugli scritti", ha sottolineato. Oggi introdotta nelle scuole anche una circolare che impone la par condicio nei dibattiti studentenschi ascolta articolo

La maturità 2026 sarà diversa, ma senza rivoluzioni. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, ospite di Skuola.net, ha illustrato le novità del nuovo esame di Stato, che tornerà a chiamarsi "Maturità" anche formalmente. Il cambiamento più rilevante riguarda la prova orale: da quest’anno si concentrerà su quattro discipline, indicate dal ministero entro la fine di gennaio. "Non significa rinunciare ai collegamenti interdisciplinari, ma evitare quelli astrusi o improbabili che si facevano in passato", ha spiegato Valditara, rivendicando la scelta come un modo per dare “chiarezza e coerenza” alla valutazione finale.

"Segno di maturità studiare tutte le materie" Il ministro ha spiegato che "saper collegare una domanda di greco con un argomento trattato in storia o filosofia ci sta tutto". Ma in un certo senso lo studente non sarà "obbligato" a trovare forzatamente un collegamento. Importante sarà invece, ovviamente, "la conoscenza disciplinare delle quattro materie". Il titolare di viale Trastevere ha aggiunto: "Ti costringevano a fare collegamenti interdisciplinari spesso astrusi" o "improbabil. Oggi invece abbiamo fatto chiarezza". Poi ha specificato: "Ovviamente è un segno di maturità lo studiare anche le materie che non sono state scelte" per l'esame di Stato. Il ministro ha raccontato anche che, da maturando, provò anche lui a percorrere la via più breve, ma non gli andò bene: "Quando all'epoca erano due le materie, ricordo che ai primi di febbraio diedi l'interrogazione di algebra e poi chiusi il libro su geometria. La prof se ne accorge a due settimane dallo scrutinio e mi dice: 'Valditara, qua c'è solo un'interrogazione. Allora, o tu fai adesso in due settimane quello che avresti dovuto fare in 3-4 mesi oppure io non ti ammetto all'esame di maturità'. E quindi io mi misi a studiare in modo matto e disperatissimo per riuscire ad essere ammesso", ha concluso. Leggi anche Dentro la maturità, gli studenti: "Vogliamo essere ascoltati"

"Rifiuti l'orale alla maturità? Ripeti l'anno" "Ho voluto dare una risposta netta a quei ragazzi che la scorsa estate hanno contestato l'esame di maturità rifiutandosi di prendere parte alla prova orale. Tra l'altro potendo già contare sui voti acquisiti nello scritto. Attenzione perché questo non sarà più possibile. Rifiuti l'orale? Non è un problema, ripeti l'anno", ha poi avvertito il ministro dell'Istruzione. Superare l'esame di Maturità della riforma di Valditara non significa solo dimostrare di aver imparato il programma dei cinque anni di scuola, ha sottolineato ancora. Per questo tornare alla parola Maturità, specifica il ministro, "non è solo un cambiamento terminologico". Non c'è differenza rispetto agli scorsi anni nel resto dell'impostazione dell'esame: "I due scritti, il sistema di voto, la valutazione" resteranno gli stessi. Non cambieranno neanche le tempistiche nella comunicazione del voto degli scritti, che continuerà a precedere la prova orale. I punti premio passano da 5 a 3 Una novità sono i cinque punti "premio" che la commissione poteva assegnare - sulla base di precisi requisiti - ad esami particolarmente brillanti e che diventano oggi tre. Per quanto riguarda il peso della condotta sul credito scolastico continuerà ad avere un impatto complessivo importante sul voto finale, ben 40 punti. "Ricordatevi ragazzi che valete tanto. Questa è l'occasione per poterlo dimostrare. Valete tanto, ma di questo dovete essere voi i primi ad essere consapevoli. E poi l'impegno. Nessun traguardo, nessun obiettivo, nessun risultato può essere raggiunto senza l'impegno. Questo è il vero senso del merito, no? Dare il meglio di ciò che si ha dentro con l'impegno. Ragazzi, ce la potete fare tranquillamente e ce la farete sicuramente. Ma credeteci": suona così l'appello ai maturandi del 2026 che ha espresso infine dal ministro. Leggi anche Dentro la nuova maturità, i prof: “Più oggettiva ma più asettica”