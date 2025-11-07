Rinnovo contratti PA, dalla scuola alla sanità: gli aumenti in arrivo

Il 27 ottobre è arrivata la firma definitiva del contratto del comparto Sanità 2022-24, dopo la pre-intesa dello scorso giugno e il parere positivo della Corte dei Conti. Previsti aumenti di stipendio per infermieri, ostetriche, amministrativi e sanitari - in tutto una platea di 581mila lavoratori - fino a 172 euro lordi al mese, in busta paga già da novembre per gli arretrati 2024-25 (13 mensilità).

Sono stati inoltre introdotti e/o rivisti alcuni aspetti degli istituti contrattuali, fra i quali: la possibilità, in via sperimentale e garantendo comunque qualità e livello dei servizi resi all'utenza, di poter articolare l'orario di lavoro di 36 ore settimanali su quattro giorni, previa adesione volontaria da parte dei lavoratori.

È stato introdotto anche il nuovo profilo di Assistente infermiere e sono state estese alcune tutele relative a permessi, assenze e congedi nonché la formazione del personale.